Смертельная опасность веерных отключений электричества: в Одессе могут погибнуть люди на кислороде

Жуткие кадры антиковидных больних / facebook.com/moz.ukr

Одесса на пороге веерных отключений света. При этом, в мэрии опасаются, что могут погибнуть люди на кислороде.

По данным УНИАНа, об этом в понедельник, 22 ноября, на заседании оперативного штаба заявил глава Одесской городской администрации Геннадий Труханов.

"К сожалению, есть такая информация, что будут веерные отключения света. Как нам можно предусмотреть наличие к концентраторам аккумуляторов, работа которых полностью зависит от электричества?", - сказал Труханов.

Руководитель департамента здравоохранения Одесского городского совета Левон Никогосян добавил, что в настоящее время поликлиники города выдали пациентам 265 концентраторов, которыми люди пользуются дома. Многие их купили.

"Энергетики сказали, чтобы мы каждое утро давали обновленную информацию, адреса, где есть концентраторы. И они будут стараться, чтобы по этим адресам не было отключений", - добавил Никогосян.

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Читайте такжеВ трех областях Украины катастрофа с вакцинацией учителей - МОНПри этом Труханов глубоко сомневается в эффективности такого решения, так как инфицированные люди, жизнь которых зависит от концентраторов, проживают в разных районах города, в том числе в частном секторе.

"Если мы дадим такую информацию, то по карте будет видно, что это весь город", - добавил Труханов и подчеркнул, что облэнерго в случае необходимости веерных отключений не будет делать таких исключений.

Напомним, заместитель министра энергетики Максим Немчинов ранее заявлял, что в Украине недостаточно запасов угля для того, чтобы пройти отопительный сезон. Однако у Киева есть миллионные контракты на поставку угля, а ведомство надеется на стабильную работу атомных электростанций.

12 ноября в Министерстве энергетики рассказали о том, что Киевские ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Харьковскую ТЭЦ-5 переводят на газ. Подобные меры должны помочь сэкономить приблизительно 150 тысяч тонн угля в месяц.

Согласно данным госкомпании Укрэнерго, в Украине из-за недостачи угля не работают 60% ТЭС. Нужную нагрузку вырабатывают только 3 блока из 23 государственных электростанций.

Кроме того, по сведениям Минэнерго, запасы угля на складах украинских тепловых электростанций, опустились ниже отметки 500 тысяч тонн.

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