Отключение газа и электрики: украинцев предупредили о космических штрафах за долги по ЖКХ

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В Украине законодательство предусматривает прекращение предоставления коммунальных услуг должникам даже в многоквартирном доме, рассказал адвокат и кандидат юридических наук Денис Головин.

Как подчеркнул он в интервью Фактам, исполнитель должен по меньшей мере за 30 дней предупредить должника о предстоящем отключении и тем самым дать возможность или погасить долг, или оспорить правомерность прекращения предоставления услуги.

Эксперт пояснил, что начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за ЖКУ. При этом в течение определенного времени будет начисляться пеня за каждый день просрочки уплаты, а потом уже отключат услугу.

Он предупредил, что при наличии долга предприятие, предоставляющее услуги, вправе обратиться в суд с иском о взыскании задолженности.

Кроме того, предприятие вправе привлечь потребителя к гражданской ответственности и взыскать инфляционное начисление на сумму долга за нарушение должником денежного обязательства и 3% годовых от просроченной суммы.

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Адвокат уточнил, что начисления осуществляются отдельно за каждый период времени, в течение которого действовал соответствующий индекс инфляции, а полученные таким образом результаты суммируются за все время просрочки исполнения денежного обязательства.

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"В случае несвоевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг и взыскания задолженности через суд сумма к оплате может оказаться значительно больше, чем если вовремя вносить платежи", - добавил Головин.

Сколько украинцы задолжали за услуги ЖКХ

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на конец июня 2021 года уменьшилась на 3,6% по сравнению с маем – до 66,4 млрд грн., сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на конец июня:

задолженность населения за природный газ составила 24,7 млрд грн (-5%);

за централизованное отопление и горячую воду – 21,5 млрд грн (-5,2%);

за управление многоквартирными домами – 5,5 млрд грн (+2%);

за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 6,4 млрд грн (+1,5%);

за вывоз бытовых отходов – 1,2 млрд грн (+10%);

за поставку электроэнергии – 7,1 млрд грн (-3%).

В июне население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 12,8 млрд грн (123,1% начисленных за этот период сумм).