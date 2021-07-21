Рост тарифов и липовые долги: украинцев готовят к изменениям в оплате коммуналки

Украинцев ждут изменения в оплате коммунальных услуг / УНИАН

В Украине осенью планируется повышение тарифов на горячую воду и отопление. В среднем ожидается повышение тарифов на 30−40%, говорят чиновники.

Коммунальщики предупреждают о росте тарифов с 1 октября и жалуются на то, что предприятия теплоснабжения не имеют оборотных средств, являются "планово убыточными" и не могут обеспечивать предоплату за газ, пишет НВ.

Кроме того, по его словам, природный газ катастрофически дорожает.

Как изменятся тарифы с 1 октября:

теплоснабжение - 2151,77 - 2433,90 грн/м кв за 1 гигакалорию в зависимости от типа дома;

горячее водоснабжение - 109,55 - 122,17 грн/м куб;

отопление в домах без счетчика - около 53,2 грн/м².

Киевлянам завышают долги за коммуналку

Киевлянка Инна Звягинцева рассказала, что была поражена суммами, которые в Киевтеплоэнерго добавили к ее платежке. Помимо задолженности в 5 574,60 гривен, ей насчитали еще 628,63 гривен. Из них 158,30 гривен было засчитано как 3% годовых и 470,33 гривен как инфляционная составляющая, несмотря на то, что по закону на карантине коммунальные услуги не могут облагаться пеней.

На "горячей линии" ей объяснили сумму тем, что в Киевтеплоэнерго намерены начислять каждый месяц по 3% задолженности и инфляционную составляющую, которая сейчас составляет 6,2%.

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По подсчетам Инны, таким образом за один календарный год задолженность может вырасти дополнительно на 136,5%. При этом в комментариях к посту она отмечает, что около 4 тысяч гривен из общей суммы ей начислили еще за позапрошлый отопительный сезон, когда у нее еще не был установлен счетчик и ей приходили неадекватные суммы за отопление.

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Киевтеплоэнерго обвиняют в начислении несуществующих долгов

Другая жительница Киева - пенсионерка, которая также имеет инвалидность II группы рассказала Судебно-юридической газете, что в ноябре 2020 года Киевтеплоэнерго сделала перерасчет за тепло. В связи с этим за отопление в квартире площадью 71,9 кв. м. образовался долг за отопительный сезон 2019-2020 – 4 843 грн.

Пенсионерка одолжила деньги и оплатила долг, но, в то же время, обратилась в ТКЭ с письмом о несогласии с перерасчетом, ведь за этот период она уже оплачивала ранее.

В Киевтеплоэнерго ответили, что "в связи с получением уточненных данных было проведено перераспределение объема тепловой энергии, использованной на нужды централизованного отопления, и произведено доначисление за услугу по централизованному отоплению: в сентябре 2020 на сумму 3613,43 грн. и в октябре 2020 на сумму 1229,77 грн., что было отражено в платежных документах.

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В компании отмечают, что причины, по которым пришлось проводить перерасчет, от Киевтеплоэнерго не зависят. На это влияют сроки подачи показателей счетчиков при установке приборов учета в некоторых квартирах жилдома.

Как пояснила женщина, чьи-то долги разбросали на всех жителей дома.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ожидает повышение цены на газ.

В частности, июньские цены на газ будут достигать 13 гривен за кубометр. А вот отопление должно подорожать на 15-20%.

В то же время Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев. Поднять стоимость киловатта для бытового потребителя обещают уже с 1 июля 2021.