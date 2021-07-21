УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Рост тарифов и липовые долги: украинцев готовят к изменениям в оплате коммуналки

21 июля 2021, 12:17
Прослушать новость
Остановить

В Украине уже осенью вырастут тарифы на горячую воду и отопление.

Квитанции и купюры
Украинцев ждут изменения в оплате коммунальных услуг / УНИАН

В Украине осенью планируется повышение тарифов на горячую воду и отопление. В среднем ожидается повышение тарифов на 30−40%, говорят чиновники.

Коммунальщики предупреждают о росте тарифов с 1 октября и жалуются на то, что предприятия теплоснабжения не имеют оборотных средств, являются "планово убыточными" и не могут обеспечивать предоплату за газ, пишет НВ.

Кроме того, по его словам, природный газ катастрофически дорожает.

Как изменятся тарифы с 1 октября:

  • теплоснабжение - 2151,77 - 2433,90 грн/м кв за 1 гигакалорию в зависимости от типа дома;
  • горячее водоснабжение - 109,55 - 122,17 грн/м куб;
  • отопление в домах без счетчика - около 53,2 грн/м².

Киевлянам завышают долги за коммуналку

Киевлянка Инна Звягинцева рассказала, что была поражена суммами, которые в Киевтеплоэнерго добавили к ее платежке. Помимо задолженности в 5 574,60 гривен, ей насчитали еще 628,63 гривен. Из них 158,30 гривен было засчитано как 3% годовых и 470,33 гривен как инфляционная составляющая, несмотря на то, что по закону на карантине коммунальные услуги не могут облагаться пеней.

На "горячей линии" ей объяснили сумму тем, что в Киевтеплоэнерго намерены начислять каждый месяц по 3% задолженности и инфляционную составляющую, которая сейчас составляет 6,2%.

Реклама

По подсчетам Инны, таким образом за один календарный год задолженность может вырасти дополнительно на 136,5%. При этом в комментариях к посту она отмечает, что около 4 тысяч гривен из общей суммы ей начислили еще за позапрошлый отопительный сезон, когда у нее еще не был установлен счетчик и ей приходили неадекватные суммы за отопление.

Читайте такжеНовые тарифы на электроэнергию с 1 августа: сколько заплатят украинцы

Киевтеплоэнерго обвиняют в начислении несуществующих долгов

Другая жительница Киева - пенсионерка, которая также имеет инвалидность II группы рассказала Судебно-юридической газете, что в ноябре 2020 года Киевтеплоэнерго сделала перерасчет за тепло. В связи с этим за отопление в квартире площадью 71,9 кв. м. образовался долг за отопительный сезон 2019-2020 – 4 843 грн.

Пенсионерка одолжила деньги и оплатила долг, но, в то же время, обратилась в ТКЭ с письмом о несогласии с перерасчетом, ведь за этот период она уже оплачивала ранее.

В Киевтеплоэнерго ответили, что "в связи с получением уточненных данных было проведено перераспределение объема тепловой энергии, использованной на нужды централизованного отопления, и произведено доначисление за услугу по централизованному отоплению: в сентябре 2020 на сумму 3613,43 грн. и в октябре 2020 на сумму 1229,77 грн., что было отражено в платежных документах.

Читайте такжеУкраинцев готовят к резкому росту тарифов на отопление: кого заставят раскошелиться

В компании отмечают, что причины, по которым пришлось проводить перерасчет, от Киевтеплоэнерго не зависят. На это влияют сроки подачи показателей счетчиков при установке приборов учета в некоторых квартирах жилдома.

Как пояснила женщина, чьи-то долги разбросали на всех жителей дома.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ожидает повышение цены на газ.

В частности, июньские цены на газ будут достигать 13 гривен за кубометр. А вот отопление должно подорожать на 15-20%.

В то же время Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев. Поднять стоимость киловатта для бытового потребителя обещают уже с 1 июля 2021.

коммунальные тарифы ЖКХ-тарифы повышение тарифов тарифы на отопление новые тарифы
Сейчас вы просматриваете новость «Рост тарифов и липовые долги: украинцев готовят к изменениям в оплате коммуналки». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моде стрижка на средние волосы длинный боб – удачная прическа для стильного образа на каждый деньВ моде стрижка на средние волосы длинный боб – удачная прическа для стильного образа на каждый день Что станет самым болезненным ударом по РоссииЧто станет самым болезненным ударом по России Питерская моль уже превратила Россию в АнтимирПитерская моль уже превратила Россию в Антимир Украину "сдают": в США объяснили, почему Байден пошел на попятную после встречи с МеркельУкраину "сдают": в США объяснили, почему Байден пошел на попятную после встречи с Меркель На границе с Россией напали на пограничников и отобрали у них оружиеНа границе с Россией напали на пограничников и отобрали у них оружие

Последние новости

13:06

Жара +30 придет на смену мощным ливням: синоптик предупредила о резкой перемене погоды

13:06

Вода по пояс и плавающие машины: дожди на Закарпатье превратили несколько сел в реки Видео

13:03

США якобы попросили Украину помалкивать о Северном потоке-2: у Зеленского ответили Видео

12:17

Рост тарифов и липовые долги: украинцев готовят к изменениям в оплате коммуналки Видео

12:11

Магнитная буря 21 июля 2021 года: как помочь сосудам Видео

Реклама
11:58

Порча лавки в Киеве: пенсионерку накажут, а дебошир придумал новый способ не давать соседям спать Видео

11:56

Рейтинг лучших государственных менеджеров возглавили люди президента

11:31

"Зеленский у власти - сочная клубника во рту": в Сети появился детальный обзор книги Мендель Видео

11:29

На Азове туристов атакуют полчища медуз: на каких курортах опасно купаться Видео

11:24

В моду на осень-зиму 2021-2022 входит одежда цвета фуксии, бледной розы и весеннего озера Видео

11:09

В Киеве мужчина во время бури спас собаку и стал звездой Сети Видео

10:55

Скорость походки зависит от здоровья: как узнать, о чем говорит ваша Видео

10:42

Сыр в мышеловке: чем могут обернуться "интрижки" власти с Китаем

10:35

Грозы, ливни и град: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео

10:30

Утопил жену и убил себя: в Кривом Роге в бассейне нашли мертвой семейную пару

10:20

Смыт асфальт, повалены деревья, отключено электричество: Украина борется с последствиями непогоды Видео

10:05

Не открывайте окна в жару: британский врач предупредил о серьезных последствиях для здоровья Видео

10:02

Подался в пираты: украинец с оружием в руках захватил корабль с экипажем Видео

09:46

Метинвест помог Обществу Красного Креста в реконструкции исторического здания в центре Киева

09:39

Запрет продажи алкоголя и сигарет в супермаркетах: в Украине предложили открыть спецмагазины Видео

Реклама
08:58

Плевать на санкции: литовцы вместе с Медведчуком завезли немецкие фильтры в Крым – Схемы Видео

08:29

Коронавирус в Украине 21 июля: за сутки выявили 655 случаев заражения Видео

08:16

США оставляют за собой право на санкции: Reuters раскрыло детали сделки по Северному потоку-2

08:08

День ангела в августе 2021: кого поздравить и как назвать ребенка

08:04

Кислотные дожди: эксперт предупредила об опасности после аварии на Ривнеазоте Видео

07:21

В Украину нагрянуло резкое похолодание: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодня Видео

07:10

Резкое условие Украины по ПДЧ и СП-2: дипломат объяснил, почему у Байдена тянут с визитом Зеленского Видео

07:08

Торговля воздухом: что стоит за идеей "разворота на Восток" мнение

06:38

Может увернуться от вакцин: в ВОЗ предупредили об угрозе появления нового опасного штамма COVID-19

06:35

"Тело набирается энергии": Tayanna топлес показала грудь прямо посреди улицы

06:01

Казанская Летняя 2021: душевные поздравления и открытки

05:28

Решение по Северному потоку-2 и помощь Украине: СМИ назвали дату сделки США и Германии Видео

05:16

Гороскоп на неделю всех знаков Зодиака: когда грозят ДТП и травмы, а в какой день ждать приятностей Видео

05:05

Гороскоп на 21 июля для всех знаков Зодиака: конфликты или повышение на работе - кому ожидать

04:23

Путин зол на Зеленского: в ФРГ назвали причину переноса встречи президентов Украины и РФ Видео

04:06

Праздники Казанской иконы Божией Матери: когда и что отмечает Украина

03:06

Диетолог перечислил лучшие натуральные заменители-напитков энергетиков Видео

02:28

"Три залпа Defender и ЧФ РФ исчезнет": эксперт объяснил, зачем России ракеты Циркон Видео

02:20

Slavia разделась и показала во всей красе, чего лишился Дзидьо

01:47

Офтальмолог рассказал, как связаны использование смартфонов и иммунитет

Реклама
01:14

Новый мега-дворец: под Москвой у резиденции Путина развернули масштабную секретную стройку Видео

00:51

Эксперт объяснил, сработает ли в Украине обязательная вакцинация от COVID-19

20 июля, вторник
23:51

В августе Украину ждет резкое похолодание и новая аномалия - синоптик Видео

23:01

Гороскоп по дате рождения: как стареют представители разных знаков Зодиака Видео

23:00

"А где бикини": норвежских гандболисток оштрафовали за выход на игру в шортах,а не в купальниках

22:31

Ливень в Киеве: переходы опять подтоплены Видео

22:25

Взрыв на химзаводе под Ровно: что известно о выбросе ядовитого газа Видео

22:19

Умнее и психологически стабильнее: ученые узнали, в каких районах лучше всего жить детям Видео

21:41

Названо количество украинцев в Польше и Чехии

21:40

Первая леди США Джилл Байден покорила новым образом Фото

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять