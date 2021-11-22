На вакцинацию две недели: Минздрав расширил список профессий с обязательной прививкой от COVID-19

Приказ вступает в силу 9 декабря.
Министерство здравоохранения расширило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавирусной инфекции является обязательной.
Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, соответствующий приказ вступает в силу 9 декабря.
"Это касается сотрудников предприятий, учреждений и организаций управления центральных органов исполнительной власти", - отметил Ляшко.
Также вакцинация станет обязательной для:
- работников реабилитационных учреждений,
- учреждений, предоставляющих социальные услуги,
- учреждений защиты прав детей,
- работников Укрпочты,
- сотрудников Укрзализныци.
В связи с этим глава профильного ведомства призвал вакцинировать уже и сейчас, не откладывая это на последнюю неделю, чтобы не образовывать в прививочных пунктах очереди.
Ведь без прививки руководство учреждения должно отстранить сотрудника от работы. Причем без сохранения заработной платы.
Читайте такжеБилл Гейтс назвал срок завершения пандемии коронавируса: есть условиеНапомним, с начала ноября обязательной вакцинация стала для работников центральных органов исполнительной власти и их подразделений, областных и городских администраций и учебных заведений всех уровней.
Также ранее ученые назвали сроки окончания пандемии коронавируса.
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