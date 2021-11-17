В Украине появился первый кабинет анонимной вакцинации: для чего он нужен

Это - "специальное предложение" для некоторых украинцев.
В Украине открыли первый кабинет анонимной вакцинации. Он появился в Ужгороде. Посетить его для получения прививки от коронавируса могут те, кто подделал или купил сертификат о вакцинации и решился на истинную прививку.
Как пишет Zaxid.net, в анонимный кабинет смогут обратиться те украинцы, которые по религиозным или семейным причинам не хотят разглашать информацию о получении вакцины.
Кабинет будет работать в медицинском центре Prevention Hospital, расположенном по улице Восточной, 4/1, круглосуточно.
По словам врача-инфекциониста из Ужгорода Виктора Петрова, для того, чтобы привиться, человек может выбрать себе любой псевдоним, который нужно указать при визите в медцентр.
Читайте такжеЗеленский пообещал вакцинированным украинцам по 1000 грн"Для анонимной прививки будут использовать все препараты, которые сейчас доступны в нашем государстве для противодействия коронавирусу. Относительно количества людей, сделавших прививку, будет вестись учет. В то же время медицинские работники не будут задавать "лишние вопросы", - отметил Петров.
Между тем, уже известно, что только в этом в регионе зафиксировали четыре тысячи поддельных документов о прохождении вакцинации от коронавируса.
Напомним, ранее мы писали о том, как получить тысячу за вакцинацию, обещанную Зеленским.
Также стало известно, что вторую дозу антиковидной прививки еще не получили 600 тысяч украинцев.
Читайте также:
- Врач перечислил симптомы коронавируса, при которых стоит немедленно обратиться в больницу
- Врач объснил, почему снижение температуры при коронавирусе не повод для радости
- Иммунолог назвал самую эффективную вакцину от коронавируса
- Названа весомая причина для вакцинации от коронавируса
- В Минздраве назвали срок, в течение которого наступает смерть от коронавируса