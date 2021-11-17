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В Украине появился первый кабинет анонимной вакцинации: для чего он нужен

17 ноября 2021, 20:56
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Это - "специальное предложение" для некоторых украинцев.

вакцинация
Вакцинация стала анонимной / УНИАН

В Украине открыли первый кабинет анонимной вакцинации. Он появился в Ужгороде. Посетить его для получения прививки от коронавируса могут те, кто подделал или купил сертификат о вакцинации и решился на истинную прививку.

Как пишет Zaxid.net, в анонимный кабинет смогут обратиться те украинцы, которые по религиозным или семейным причинам не хотят разглашать информацию о получении вакцины.

Кабинет будет работать в медицинском центре Prevention Hospital, расположенном по улице Восточной, 4/1, круглосуточно.

По словам врача-инфекциониста из Ужгорода Виктора Петрова, для того, чтобы привиться, человек может выбрать себе любой псевдоним, который нужно указать при визите в медцентр.

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Читайте такжеЗеленский пообещал вакцинированным украинцам по 1000 грн"Для анонимной прививки будут использовать все препараты, которые сейчас доступны в нашем государстве для противодействия коронавирусу. Относительно количества людей, сделавших прививку, будет вестись учет. В то же время медицинские работники не будут задавать "лишние вопросы", - отметил Петров.

Между тем, уже известно, что только в этом в регионе зафиксировали четыре тысячи поддельных документов о прохождении вакцинации от коронавируса.

Напомним, ранее мы писали о том, как получить тысячу за вакцинацию, обещанную Зеленским.

Также стало известно, что вторую дозу антиковидной прививки еще не получили 600 тысяч украинцев.

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