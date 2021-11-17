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"Вовина тысяча": как получить деньги за вакцинацию и все, что нужно знать о поощрении привитых

17 ноября 2021, 14:24

Деньги получат все, без исключения.

Вовина тысяча
Вовина тысяча за прививку поступит на виртуальную карту / Фото facebook.com/ProtsyshynOfficial

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал удостоить привитых от коронавируса украинцев материальным вознаграждением. Речь идет о тех, кто получил две дозы антиковидной вакцины. Они смогут получить 1 тысячу гривен от государства.

"Государство выплатит по 1 тысяче гривен вакцинированным гражданам", - сказал Зеленский.

Кто получит заветную тысячу

Только украинцы, которые получили 2 дозы вакцины от коронавируса. Причем, независимого от того, когда это случилось, или случится.

Как получить "Вовину тысячу"

Деньги можно будет получить через приложение "Дия".

"Быстро и удобно - через приложение "Дія", - добавил Зеленский.

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Тем не менее на сегодняшний день механизма получения денег пока нет.

Но в точности известно, что их невозможно будет получить наличными.

Как будут выдавать деньги

Тысячу через "Дию" будут выдавать как так называемый сертификат на определенные виды услуг и уже по этому "сертификату" или "депозиту" человек сможет выбрать несколько услуг на тысячу гривен. Например, поехать в другой город, посетить музей, спектакль, или другое культурное мероприятие.

А вот полный перечень товаров и услуг объявят в ближайшее время.

Как и на что можно потратить "прививочную" тысячу

Наличными деньги выдавать не будут. Их можно потратить на:

абонемент в спортзал или фитнес-клуб;

посещение кинотеатра, театра, музея, концертного зала или выставочного центра;

билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- или железнодорожные перевозки.

Когда можно получить тысячу за прививку

"Программа стартует 19 декабря. На нее выделят около 3 миллиардов гривен. Столько же – в начале 2022 года. Мы понимаем, что смартфоны и "Дия" пока, к сожалению, есть не у каждого", – сказал Зеленский и добавил, что в дальнейшем государство обеспечит альтернативную возможность получить тысячу гривен всем вакцинированным гражданам. В том числе и пожилым людям, у большинства которых нет смартфона и "Дии", соответственно.

"Об этом мы сообщим чуть позже. Но уже с уверенностью могу сказать, и в отношении предпринимателей, и в отношении граждан – государство никого не оставит без помощи",– заверил Зеленский.

Откуда возьмут деньги на "Вовину тысячу"

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, оплату тысячи через "Дию" профинансируют сами же украинцы-налогоплательщики. Если детальнее, то "это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19, то есть это будет общий фонд бюджета. Да, это наши с вами средства".

Главное, что нужно знать о "Вовиной тысяче":

  • программа будет действовать в 2021 году и в первой половине 2022 года;
  • все, кто вакцинировался, смогут ею воспользоваться.

Между тем, по словам главы Минздрава Виктора Ляшко, более 600 600 тысяч украинцев еще не дошли к своей второй дозе несмотря на то, что время ее введения уже пришло.

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