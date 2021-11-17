"Вовина тысяча": как получить деньги за вакцинацию и все, что нужно знать о поощрении привитых

Деньги получат все, без исключения.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал удостоить привитых от коронавируса украинцев материальным вознаграждением. Речь идет о тех, кто получил две дозы антиковидной вакцины. Они смогут получить 1 тысячу гривен от государства.
"Государство выплатит по 1 тысяче гривен вакцинированным гражданам", - сказал Зеленский.
Кто получит заветную тысячу
Только украинцы, которые получили 2 дозы вакцины от коронавируса. Причем, независимого от того, когда это случилось, или случится.
Как получить "Вовину тысячу"
Деньги можно будет получить через приложение "Дия".
"Быстро и удобно - через приложение "Дія", - добавил Зеленский.
Тем не менее на сегодняшний день механизма получения денег пока нет.
Но в точности известно, что их невозможно будет получить наличными.
Как будут выдавать деньги
Тысячу через "Дию" будут выдавать как так называемый сертификат на определенные виды услуг и уже по этому "сертификату" или "депозиту" человек сможет выбрать несколько услуг на тысячу гривен. Например, поехать в другой город, посетить музей, спектакль, или другое культурное мероприятие.
А вот полный перечень товаров и услуг объявят в ближайшее время.
Как и на что можно потратить "прививочную" тысячу
Наличными деньги выдавать не будут. Их можно потратить на:
абонемент в спортзал или фитнес-клуб;
посещение кинотеатра, театра, музея, концертного зала или выставочного центра;
билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- или железнодорожные перевозки.
Когда можно получить тысячу за прививку
"Программа стартует 19 декабря. На нее выделят около 3 миллиардов гривен. Столько же – в начале 2022 года. Мы понимаем, что смартфоны и "Дия" пока, к сожалению, есть не у каждого", – сказал Зеленский и добавил, что в дальнейшем государство обеспечит альтернативную возможность получить тысячу гривен всем вакцинированным гражданам. В том числе и пожилым людям, у большинства которых нет смартфона и "Дии", соответственно.
"Об этом мы сообщим чуть позже. Но уже с уверенностью могу сказать, и в отношении предпринимателей, и в отношении граждан – государство никого не оставит без помощи",– заверил Зеленский.
Откуда возьмут деньги на "Вовину тысячу"
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, оплату тысячи через "Дию" профинансируют сами же украинцы-налогоплательщики. Если детальнее, то "это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19, то есть это будет общий фонд бюджета. Да, это наши с вами средства".
Главное, что нужно знать о "Вовиной тысяче":
- программа будет действовать в 2021 году и в первой половине 2022 года;
- все, кто вакцинировался, смогут ею воспользоваться.
Между тем, по словам главы Минздрава Виктора Ляшко, более 600 600 тысяч украинцев еще не дошли к своей второй дозе несмотря на то, что время ее введения уже пришло.
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