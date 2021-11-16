"Конец эпохи бедности": Сеть взорвалась мемами из-за "Вовиной тысячи"

Сеть наводнили мемы из-за новой инициативы президента / Facebook/ProtsyshynOfficial/

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что вскоре каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить тысячу гривен.

В своем обращении глава государства подчеркнул, что полученные деньги пожно будет потратить на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений.

"Каждый, получивший две вакцины, сможет получить 1 тысячу гривен. Быстро и удобно – то есть через приложение Дия. За эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны", - сказал Зеленский.

По словам президента, программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд. грн. и столько же в начале 2022 года.

Зеленский уточнил, что граждане, у которых нет смартфона и приложения Дия, в первую очередь пожилые люди, также смогут получить 1 тыс. грн. Альтернативные методы получения будут обнародованы в ближайшее время.

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Отметим, что инициатива главы государства вызвала бурную реакцию в Сети. Пользователи отреагировал по-разному: кому-то понравилась идея Зеленского, кто-то воспринял ее скептически. При этом уже появилось большое количество мемов на тему "Вовиной тысячи".

В то же время некоторые пользователи углубились в конспирологию. Время объявления инициативы о выплате вакцинированным совпало с публикацией отчета "вагнергейта". По их мнению, это связано с желанием ОП перебить негативный для Зеленского информационный фон.

Другие обратили внимание, что начало выплат назначено на 19 декабря, когда традиционно Святой Николай приносит свои подарки.

Скептики же добавляют, что для выплат по тысяче гривен в бюджете все равно не хватит денег и эта инициатива так и останется нереализованной.

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Напомним, ранее глава президентской фракции Слуга народа Давид Арахамия оконфузился и стал героем мемов, назвав актера Леонардо Ди Каприо автором известной фразы украинского философа Григория Сковороды – "Мир ловил меня, но не поймал".