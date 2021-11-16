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"Не заставят и за $50 000": нардеп-"слуга" раскритиковала "тысячу Зеленского"

16 ноября 2021, 18:32
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Инициатива президента по выплате 1000 гривен привитым от COVID-19 украинцам может еще больше расколоть общество, считает Богуцкая.

Елизавета Богуцкая
В Раде по-разному отреагировали на "тысячу Зеленского" / УНИАН

Нардеп "Слуги народа" Елизавета Богуцкая заявила о категорическом отказе от вакцинации против коронавируса. Она не хочет прививаться даже за 50 тысяч долларов, не то, что за тысячу гривен, которую пообещал Владимир Зеленский всем вакцинированным.

В кулуарах парламента нардеп сообщила журналистам, что, по ее мнению, "любые медицинские манипуляции не имеют права быть финансово как-то стимулированы". Богуцкая считает, что Минздрав "унижает людей, которые переболели и обладают иммунитетом".

Отвечая на вопрос, планирует ли она вакцинироваться в будущем, так как "количество антител со временем снижается", Богуцкая сказала, что COVID-19 якобы "не изучен" – и никто пока не знает, какой силы и продолжительности иммунитет против коронавируса. Нардеп убеждена, что коронавирус вскоре станет в Украине рядовой вирусной инфекцией,

"Тысячу Зеленского" раскритиковал и экс-спикер Рады Дмитрий Разумков. Экс-спикер парламента считает, что сама идея неплохая, но решение ограничить использование этих средств – это издевательство над людьми. Особенно над пенсионерами, которые могли бы потратить деньги на еду и лекарства.

Деньги за вакцинацию: что предложил Зеленский

Как сообщал Главред, 15 ноября президент Владимир Зеленский пообещал выплатить по 1000 гривен всем украинцам, получившим две дозы вакцины.

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Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров уточнил, что привитые двумя дозами COVID-вакцины не смогут получить тысячу гривен от президента наличными на руки, деньги будут своеобразным депозитом, который можно потратить только на определенный список услуг.

В Украине показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 достигают максимальных показателей. Все больше детей инфицируются ковидом и переносят болезнь с осложнениями. Меж тем в НАН уверяют, что Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом, но количество смертей еще будет расти. По данным ученых, рост летальных исходов может продолжиться еще около недели.

По состоянию на сегодня в красной зоне карантина находятся 18 областей, что ускорило темпы вакцинации, поэтому ожидается, что зимой мы увидим результат этого, поскольку значительный процент людей будет защищен от сложного течения болезни.

viber
Слуга народа Елизавета Богуцкая вакцинация от коронавируса
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