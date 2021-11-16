"Не заставят и за $50 000": нардеп-"слуга" раскритиковала "тысячу Зеленского"

В Раде по-разному отреагировали на "тысячу Зеленского" / УНИАН

Нардеп "Слуги народа" Елизавета Богуцкая заявила о категорическом отказе от вакцинации против коронавируса. Она не хочет прививаться даже за 50 тысяч долларов, не то, что за тысячу гривен, которую пообещал Владимир Зеленский всем вакцинированным.

В кулуарах парламента нардеп сообщила журналистам, что, по ее мнению, "любые медицинские манипуляции не имеют права быть финансово как-то стимулированы". Богуцкая считает, что Минздрав "унижает людей, которые переболели и обладают иммунитетом".

Отвечая на вопрос, планирует ли она вакцинироваться в будущем, так как "количество антител со временем снижается", Богуцкая сказала, что COVID-19 якобы "не изучен" – и никто пока не знает, какой силы и продолжительности иммунитет против коронавируса. Нардеп убеждена, что коронавирус вскоре станет в Украине рядовой вирусной инфекцией,

"Тысячу Зеленского" раскритиковал и экс-спикер Рады Дмитрий Разумков. Экс-спикер парламента считает, что сама идея неплохая, но решение ограничить использование этих средств – это издевательство над людьми. Особенно над пенсионерами, которые могли бы потратить деньги на еду и лекарства.

Деньги за вакцинацию: что предложил Зеленский

Как сообщал Главред, 15 ноября президент Владимир Зеленский пообещал выплатить по 1000 гривен всем украинцам, получившим две дозы вакцины.

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Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров уточнил, что привитые двумя дозами COVID-вакцины не смогут получить тысячу гривен от президента наличными на руки, деньги будут своеобразным депозитом, который можно потратить только на определенный список услуг.

В Украине показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 достигают максимальных показателей. Все больше детей инфицируются ковидом и переносят болезнь с осложнениями. Меж тем в НАН уверяют, что Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом, но количество смертей еще будет расти. По данным ученых, рост летальных исходов может продолжиться еще около недели.

По состоянию на сегодня в красной зоне карантина находятся 18 областей, что ускорило темпы вакцинации, поэтому ожидается, что зимой мы увидим результат этого, поскольку значительный процент людей будет защищен от сложного течения болезни.