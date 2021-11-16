За сутки в Украине зафиксирован новый антирекорд смертности от COVID-19

Коронавирус в Украине убил еще 838 пацентов / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 308 жителей страны. В том числе заболели 1168 детей и 327 медработников. Кроме того, зафиксирован новый антирекорд смертности за все время пандемии.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 264 человека; летальных случаев - 838 (такого числа жертв болезни за сутки еще не было); выздоровели 21 914 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Днепропетровской (1635), Одесской (1549), Запорожской (1084), Полтавской (1000) областях и г. Киев (1481).

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев – 1481 случай;

Винницкая область – 619 случаев;

Волынская область – 627 случаев;

Днепропетровская область – 1635 случаев;

Донецкая область – 736 случаев;

Житомирская область – 301 случай;

Закарпатская область – 379 случаев;

Запорожская область – 1084 случая;

Ивано-Франковская область – 325 случаев;

Киевская область – 754 случая;

Кировоградская область – 127 случаев;

Луганская область – 337 случаев;

Львовская область – 770 случаев;

Николаевская область – 842 случая;

Одесская область – 1549 случаев;

Полтавская область – 1000 случаев;

Ровенская область – 653 случая;

Сумская область – 387 случаев;

Тернопольская область – 280 случаев;

Харьковская область – 547 случаев;

Херсонская область – 153 случая;

Хмельницкая область – 387 случаев;

Черкасская область – 762 случая;

Черновицкая область – 247 случаев;

Черниговская область – 326 случаев.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 16 ноября 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 244 749 человек;

выздоровели - 2 664 373 пациента;

летальных исходов - 77 985;

проведено ПЦР-тестов - 15 292 648.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 9 ноября 2021, в Украине зафиксировали 833 летальных случая - это был новый антирекорд, такого числа смертей за сутки не было с начала эпидемии.

Предыдущий антирекорд жертв коронавируса был установлен за сутки 5 ноября. Тогда умерли 793 человека.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве выявили у 1740 человек. При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.

Столица Украины ранее два дня подряд устанавливала рекорды смертности от коронавируса. По состоянию на утро вторника, 2 ноября, COVID-19 убил за сутки 60 пациентов, за последующие сутки было 69 жертв.

С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

Карантин в Киеве ослабят, как только динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве начнет уменьшаться. Но пока что говорить об этом рано, поскольку количество заболевших в последние дни в столице растет, заявил столичный мэр Виталий Кличко.

Когда закончится карантин

В 18 областях Украины действует жесткий карантин. В трех регионах коронавирусные показатели начали существенно улучшаться. По данным МОЗ, уровень эпидопасности снижается, а это значит, что некоторые области вскоре могут выйти из "красной зоны". Первыми "счастливчиками", вышедшими из локдауна, могут стать Луганская, Волынская и Херсонская области.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что две области Украины в ближайшее время могут выйти из красной зоны карантина. Это Херсонщина и Луганщина.

В киевских школах из-за "красной" зоны продлили дистанционное обучение. Еще неделю столичные ученики будут учиться на "удаленке". Позже КГГА заявили, что школьники Киева смогут вернуться за парты только после спада заболеваемости COVID-19 среди детей.

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