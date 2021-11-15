Как сгенерировать в Дії COVID-сертификат о выздоровлении - пошаговая инструкция

Ковид-сертификат о выздоровлении уже доступен в приложении Дія / УНИАН

Для украинцев стал доступен COVID-сертификат, свидетельствующий о выздоровлении от коронавирусной инфекции. Его можно сгенерировать в приложении Дія. Документ будет действовать в течение трех месяцев.

На сайте Дія говорится, что сертификат о выздоровлении от коронавируса будет доступен в приложении на 15-й день с момента, когда врач внесет положительный диагноз и правильные данные в медицинский реестр. Отмечается, что сертификат нужно самостоятельно сгенерировать в приложении. Его срок действия составит 90 дней.

Как сгенерировать в приложении Дія ковид-сертификат о выздоровлении

1. Скачать приложение Дія.

2. На главном экране приложения нужно нажать "Добавить COVID-сертификат" или выбрать его в разделе услуг "Здоровье".

3. Выбрать тип документа - "Сертификат о выздоровлении", согласиться на передачу медицинских данных и дождаться получения документа.

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4. COVID-сертификат о выздоровлении появится в разделе "Документы".

Сертификат о выздоровлении от COVID-19 будет содержать имя и фамилию человека, дату рождения, фото, а также дату, до которой документ действителен.

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Как сообщал Главред, в Украине запустили новый документ по коронавирусу – цифровой сертификат выздоровления от COVID-19. При помощи такого сертификата можно будет посещать заведения, работать и свободно передвигаться по красной зоне карантина.

Получить документ смогут только те, кому был поставлен диагноз "коронавирус" после того, как появился новый сертификат. Лица, переболевшие коронавирусом в 2020 или в 2021 году, то есть до появления документа, получить его не смогут.

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