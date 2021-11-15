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Выход из "красной зоны": Шмыгаль назвал области, где могут отменить локдаун

15 ноября 2021, 16:38
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В двух "красных" областях Украины началось улучшение ситуации с коронавирусом.

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Сразу две области Украины могут выйти из "красной" зоны / pixabay

Сразу две области Украины в ближайшее время могут выйти из красной зоны карантина, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщил он в ходе селекторного совещания под председательством президента, об этом свидетельствуют свежие данные по распространению эпидемии коронавируса в Украине, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава правительства подчеркнул, что в двух "красных" областях Украины началось улучшение ситуации с коронавирусом.

Какие области Украины могут покинуть красную зону:

  • Херсонская область;
  • Луганская область.

По его словам, Луганская и Херсонская области могут перейти из "красной" зоны карантина сразу в "желтую" и выйти из локдауна.

Вместе с тем Шмыгаль добавил, что Винницкая область по эпидемическим показателям приближается к попаданию в "красную" зону карантина.

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Напомним, в "красной" зоне карантина находятся 18 областей, что ускорило темпы вакцинации, поэтому ожидается, что зимой мы увидим результат этого, поскольку значительный процент людей будет защищен от сложного течения болезни.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро понедельника, 15 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 10 802 жителей страны. В том числе заболели 764 ребенка и 132 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 798 человек; летальных случаев - 442; выздоровели 11 219 человек.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Днепропетровской (987), Одесской (901), Николаевской (844), Харьковской (829) и Запорожской (737) областях.

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Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах

Зеленая зона – ограничения:

  • Масочный режим;
  • Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
  • Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

Желтая карантинная зона – ограничения:

  • Все ограничения зеленой зоны;
  • Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
  • В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
  • Запрещена работа хостелов;
  • Не проводится плановая госпитализация;
  • Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Оранжевая зона карантина – ограничения:

  • Запрещена работа турбаз и хостелов;
  • В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
  • Прекращена плановая госпитализация;
  • Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
  • В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
  • Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.

Красная зона карантина – ограничения:

  • Не работает общественный транспорт;
  • Не работают учебные заведения;
  • Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
  • Не работают заведения культуры;
  • Не работают непродовольственные магазины и рынки.
viber
Денис Шмыгаль карантин в Украине локдаун
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