Выход из "красной зоны": Шмыгаль назвал области, где могут отменить локдаун

Сразу две области Украины могут выйти из "красной" зоны / pixabay

Сразу две области Украины в ближайшее время могут выйти из красной зоны карантина, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщил он в ходе селекторного совещания под председательством президента, об этом свидетельствуют свежие данные по распространению эпидемии коронавируса в Украине, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава правительства подчеркнул, что в двух "красных" областях Украины началось улучшение ситуации с коронавирусом.

Какие области Украины могут покинуть красную зону:

Херсонская область;

Луганская область.

По его словам, Луганская и Херсонская области могут перейти из "красной" зоны карантина сразу в "желтую" и выйти из локдауна.

Вместе с тем Шмыгаль добавил, что Винницкая область по эпидемическим показателям приближается к попаданию в "красную" зону карантина.

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Напомним, в "красной" зоне карантина находятся 18 областей, что ускорило темпы вакцинации, поэтому ожидается, что зимой мы увидим результат этого, поскольку значительный процент людей будет защищен от сложного течения болезни.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро понедельника, 15 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 10 802 жителей страны. В том числе заболели 764 ребенка и 132 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 798 человек; летальных случаев - 442; выздоровели 11 219 человек.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Днепропетровской (987), Одесской (901), Николаевской (844), Харьковской (829) и Запорожской (737) областях.

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