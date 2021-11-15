Стало известно, когда киевские школьники вернутся за парты

В киевских школах из-за "красной" зоны продлили дистанционное обучение. Еще неделю столичные ученики будут учиться на "удаленке".

Теперь в КГГА заявили, что школьника Киева смогут вернуться за парты только после спада заболеваемости COVID-19 среди детей.

По словам, заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского, решение о введении дистанционного обучения в школах принято комиссией ТЭБ и ЧС в области. На момент его принятия оно базировалось на данных, которые ежедневно получали по заболеваемости учеников.

"До каникул этот показатель был на уровне около 100 заболеваний в день и тенденция была к увеличению цифр. К этому показателю стоило добавить тех, кто болел бессимптомно, заражая родных и близких", - отметил Мондриевский.

Также, по его словам, дети теперь начали болеть в более сложной форме.

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"На сегодняшний день мы видим, что суточная заболеваемость среди школьников снизилась, а это свидетельствует о том, что все было сделано правильно",– добавил Мондриевский.

Чиновник отметил, что в КГГА в ближайшие дни будут наблюдать за динамикой ситуации с коронавирусом, и как только ситуация улучшится, ученики младших классов сразу вернутся за парты.

На сегодняшний день в Киеве вакцинировано 95,5% педагогов.

Напомним, киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что ученики младших классов смогут вернуться в школы, когда снизится динамика заболеваемости COVID-19.

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