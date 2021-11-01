Карантин в Киеве: в Госпотребслужбе рассказали, когда школы заработают в очном режиме

Школы Киева вернуться к обычному обучению после снижения уровня заболеваемости коронавирусом / УНИАН

Школы украинской столицы из-за "красной" зоны карантина перешли на дистанционное обучение. И теперь они смогут вернуться к традиционной - очной форме обучения только в случае стабилизации ситуации с коронавирусом в городе или же снижения показателей заболеваемости инфекцией.

Об этом заявил председатель Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире "Украина 24" и подчеркнул, что на сегодняшний день из-за Дельта-штамма управляющей силой заболеваемости коронавирусом являются дети и подростки.

"С целью снижения роста заболеваемости именно ограничение общения данного коллектива детей со взрослыми, а это почти 30% - более 900 тысяч человек (ученики и педагоги) - позволит снизить распространение эпидемии в Киеве. Поэтому на этой неделе будем наблюдать за показателями, а дальше уже будут принимать решение о возможном переходе на обычное очное обучение", - сказал Рубан.

Также он подчеркнул, что решение по школам будет приниматься городской комиссией ТЭБ и ЧС после получения положительных сведений о коронавирусе, однако на сегодня таких показателей нет.

Читайте такжеВОЗ заявила о неспособности вакцин остановить пандемию коронавируса: назван единственный выходМежду тем, жители города создали петицию на сайте КГГА и таким образом пытаются разрешить ученикам младших классов посещать школу при 100%-вакцинации педсостава. Петиция уже набрала необходимое количество голосов и ее должны рассмотреть местные власти Киева.

Напомним, с понедельника, 1 ноября, Киев официально в красной зоне. "Посещение торговых центров, ресторанов, кафе, салонов и так далее — пожалуйста, но только если вы вакцинированы. Все продолжает работать, в том числе и транспорт, но если вы не вакцинированы, вы должны самоизолироваться и максимально ограничить контакты. Сегодня локдаун работает только для невакцинированных людей", - заявил глава КГГА Виталий Кличко.