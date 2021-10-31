На Буковине коллапс: реанимации COVID-больниц заполнены на 100%

Коронавирус атаковал Буковину / Униан

В Черновцах реанимации всех COVID-госпиталей загружены на 100%. Кроме этого, больных коронавирусом много и в других отделениях городских больниц.

Как сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, наиболее переполнены больницы № 4 и № 3 - 100% и 93% соответственно.

Только накануне, 30 октября, в области госпитализировали 169 человек.

"Мы и раньше имели такие высокие цифры, однако не в выходные, для субботы это чрезвычайно большое число. Зафиксировано 16 летальных исходов. Загруженность в госпитальных базах ежедневно увеличивается, поэтому должны делать все, чтобы уберечь себя и своих родных от болезни", - заявил директор Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный.

Читайте такжеВОЗ заявила о неспособности вакцин остановить пандемию коронавируса: назван единственный выходОн также добавил, что только вакцинация может спасти от тяжелого течения коронавируса и снизить риск госпитализации.

Напомним, общенациональное исследование Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) показало, что мРНК-вакцины против коронавируса существенно лучше защищают, чем иммунитет после перенесенного заболевания.

Также в Украине, по словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, понемногу стабилизируется ситуация с коронавирусом. Количество выписанных пациентов, которые попали в больницу из-за COVID-19, приближается к числу госпитализированных.