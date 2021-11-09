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В Украине детей в школах кормили поддельным маслом и сыром

9 ноября 2021, 17:59

Выводы лаборатории показали, что производители использовали растительные жиры вместо животных.

масло
Поддельное масло в Украине / pixabay

В Украине все чаще стали подделывать молочную продукцию.

Как рассказали в Госпродспоживслужбе, в двух школах Кировоградской области была проведена проверка масла и сыра на соответствие нормам.

Ревизия обнаружила, что молочная продукция не отвечает заявленным стандартам. Выводы лаборатории показали, что производители использовали растительные жиры вместо животных.

"В ходе лабораторной экспертизы установлено несоответствие требованиям нормативной документации (ISO 17678:2010) по триглицеридному составу молочного жира, что свидетельствует о наличии у продукции растительных жиров вместо жиров животного происхождения", – говорится в сообщении.

Проверку не прошли:

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  • масло "Селянське" 73% жира производства ООО "Оди", Хмельницкой области,
  • сыр кисломолочный фасованный 9% жира производства ООО "Валкивский молочный завод", Харьковской области.

Как ранее сообщали, в ближайшие месяц-два Сергей Косяченко прогнозирует очередное повышение цен на молочные продукты на 10%. При этом он надеется, что пик подорожания молока-сырья уже пройден.

В Ассоциации производителей молока говорят, что хоть на стоимость молока влияет много факторов, но цены на энергоносители - это самый главный из факторов.

О том, почему возникает аллергия на молочные продукты и что с этим делать, читайте в нашем материале: Аллергия на йогурт и молоко: что нужно знать.

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