40 гривен за 1 кг: в Украине взлетят цены на сахар

Цены на сахар / УНИАН

В Украине прогнозируют значительное повышение цен на сахар. Себестоимость продукта, несмотря на высокие и качественные урожаи сахарной свеклы, уже превысила 30-32 гривны за килограмм.

Как говорят эксперты, рост цен ожидается в результате того, что многие украинские сахарные заводы останавливают производство по причине убыточности.

Производители не могут получить прибыль и терпят убытки из-за повышения стоимости энергоресурсов.

Цены на газ для предприятий выросли с 7-8 гривен до 28 гривен за кубометр, для сахарных заводов это стало катастрофой. Из 34 сахарозаводов на газе работает 19, четыре из них уже полностью остановили производство.

"При нынешней цене газа расчетная себестоимость сахара будет 25–26 гривен за кг. В то время как средняя оптовая или заводская цена по Украине сегодня – 23-24 гривны. Если к себестоимости в 26 гривен добавить рентабельность 10% и НДС, то цена в рознице будет на уровне 30-32 гривен за кг. Себестоимость сахара ожидается на уровне 30-32 гривен, а отпускная цена заводов 35-40 гривен за кг. Плюс торговая надбавка", - пояснил генеральный директор ассоциации "Харьковсахар" Юрий Ильченко.

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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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