Больше 100 гривен за литр: украинцев предупредили о рекордном взлете цен на масло

В Украине дорожает растительное масло / УНИАН

Цены на подсолнечное масло в Украине на пороге нового ощутимого роста. Прогнозируется его подорожание более 100 гривен за литр.

Одним из основных факторов роста цен является увеличение стоимости энергоносителей. Как пояснил владелец группы компаний ГрадОлия Станислав Таршин, себестоимость производства масла из-за резкого подорожания газа увеличится на 5-10%, пишет Obozrevatel.

Кроме того, происходит 25%-й рост других составляющих затрат переработки, таких как электроэнергия и гексановый растворитель (составляет более 30% себестоимости производства).

Главные причины роста цен на подсолнечное масло:

украинские цены зависят от мировых, но снижаются более медленно;

на экспортную продукцию украинские производители не платят НДС, а за масло, которое продается в ЕС, приходится отдавать 20% налога на добавленную стоимость;

в ЕС есть конкуренция на рынке подсолнечного масла, в то время как в Украине в основном местное производство.

Цены на подсолнечное масло: что происходит в Европе

В 2021 году в большинстве стран Европы цены на масло взлетели в 1,5-2 раза. Это произошло на фоне относительно хорошего урожая и сравнительно невысокого спроса.

За таким спросом последовал резкий откат: подсолнечное масло начало дешеветь, некоторые страны перешли на более дешевые растительные жиры, кто-то начал антимонопольное расследование, а в других государствах решили использовать накопленные запасы.

Реклама

Добавим, что уже сейчас, к примеру, в Италии оно стоит почти в три раза меньше, чем в Украине.

Читайте такжеЦены на подсолнечное масло в Украине снова взлетят: названа причина и стоимость

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские магазины втридорога продают подсолнечное масло отечественного производства. В то же время, наш продукт за рубежом уходит в разы дешевле. В частности, самая низкая цена на подсолнечное масло в Украине - 43 грн. Но это за пол литра.

Также, ранее Главред писал, что более половины сливочного масла, которое продают в Украине, являются фальсификатом.