Цены на сахар и масло в Украине: сколько будут стоить популярные продукты в мае

Правительство уже занялось регулированием цен на сахар и масло в Украине.
Цены на сахар и растительное масло в Украине за год существенно выросли. В частности, сахар подорожал на 64% до 30-34 грн за килограмм, масло - на 48% (от 60 грн за бутылку).
В Кабмине уже лежит проект постановления, который предусматривает регулирование цен на сахар, пишет Страна. Планируется установить максимальную планку с 1 мая по 1 октября: 19,2 грн для опта и 21,8 грн для розницы. Если документ не примут, то уже к лету сахар в магазинах может подорожать до 40 гривен.
Правительство также занялось и ценами на растительное масло. Ассоциация Укролияпром подписала с Минэкономики меморандум об ограничении экспорта. О регулировании цен в меморандуме ничего не сказано, но подразумевается, что, если цены не снизятся или продолжат расти, то правительство может вернуться к более жестким экспортным ограничениям. Предположительно, цены на подсолнечное масло могут упасть на 10-15%, то есть на 6-9 гривен.
Цены на продукты в Украине - о чем ранее писал Главред:
- В марте 2021 года сообщалось, что цены на продукты в Украине рекордно взлетят. По данным экономистов, прирост в стоимости будет происходить на 5-6% для растительных продуктов.
- В апреле 2021 года эксперты прогнозировали, какие продукты в Украине сильно подорожают. Эксперт ожидает, что на протяжении 2021 года цены на продовольствие могут вырасти в среднем на 50%.
- Госстат обнародовал данные средних потребительских цен на товары и услуги в Украине. Больше всего подскочили в цене яблоки: они подорожали в два раза с начала года.
- В 2021 году пасхальная корзина в Украине подорожала на четверть. Как сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, в среднем в этом году за пасхальную корзину придется заплатить 780 гривен.