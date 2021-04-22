Цены на сахар и масло в Украине: сколько будут стоить популярные продукты в мае

В Украине взлетели цены на растительное масло / УНИАН

Цены на сахар и растительное масло в Украине за год существенно выросли. В частности, сахар подорожал на 64% до 30-34 грн за килограмм, масло - на 48% (от 60 грн за бутылку).

В Кабмине уже лежит проект постановления, который предусматривает регулирование цен на сахар, пишет Страна. Планируется установить максимальную планку с 1 мая по 1 октября: 19,2 грн для опта и 21,8 грн для розницы. Если документ не примут, то уже к лету сахар в магазинах может подорожать до 40 гривен.

Правительство также занялось и ценами на растительное масло. Ассоциация Укролияпром подписала с Минэкономики меморандум об ограничении экспорта. О регулировании цен в меморандуме ничего не сказано, но подразумевается, что, если цены не снизятся или продолжат расти, то правительство может вернуться к более жестким экспортным ограничениям. Предположительно, цены на подсолнечное масло могут упасть на 10-15%, то есть на 6-9 гривен.

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