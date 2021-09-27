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Эксперты спрогнозировали, когда и как сильно подорожает подсолнечное масло

27 сентября 2021, 15:39
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Как отмечают аналитики, рост цен на подсолнечник подогревается медленным, но крайне уверенным и заметным увеличением стоимости растительных масел.

масло
Эксперты спрогнозировали, когда и как сильно подорожает подсолнечное масло / УНИАН

В Украине уже в самое ближайшее время погодные условия будут способствовать росту цен на подсолнечник. И как следствие − дальнейшему росту цен на подсолнечное масло. Об этом сообщает Aagroportal.

Как отмечают аналитики, рост цен на подсолнечник подогревается медленным, но уверенным ростом цен на растительные масла.

"Погодные условия в Днепропетровской и Запорожской областях приостановили уборочную компанию подсолнечника. Это привело к дефициту подсолнечника на внутреннем рынке для закупки переработчиками и трейдинговыми компаниями", — говорится в тексте.

Ценовые предложения основных производителей масла на конец минувшей недели озвучены на уровне 18,3-18,7 тысячи гривен за тонну на условиях FCA и 18,7-19,5 тысячи гривен за тонну с доставкой на завод.

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Напомним, ранее, согласно данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в июле в годовом выражении - по сравнению с июлем 2020 года выросла до 10,2 процента, ускорившись с 9,5 процента в июне. За январь-июль 2021 года инфляция в нашей стране составила 6,5 процента.

Также Госстат сообщил, что цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.

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