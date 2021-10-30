"Золотые" масло и мясо: украинцев предупредили о новом взлете цен

Украинцев ждет новый рост цен / УНИАН

В Украине в ноябре 2021 года ожидается увеличение розничных цен сразу на несколько видов продуктов питания.

Когда ждать скачка цен на постное масло

В ноябре стоит ожидать дальнейший рост цены на подсолнечное масло, заявила аналитик УКАБ Светлана Литвин изданию Obozrevatel.

По ее прогнозу, растительное масло прибавит в цене 2-3%. То есть в ноябре подсолнечное масло обойдется в 68-69 грн/литр, рассказала она.

Рост цен на мясо

В последнем месяце осени может продолжиться и рост цен на мясо — прежде всего на говядину и курятину. Причиной является сокращение объемов производства в 2021 году, а также увеличение налоговой нагрузки на украинское птицеводство. В таком случае подорожание может составить 10-15%, говорит Литвин.

В свою очередь член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин не исключил, что курятина и яйца могут добавить в цене до конца года чуть больше, чем свинина и говядина. Это объясняется тем, что стоимость курятины и яиц напрямую зависит от производителя, а те уже от энергоносителей.

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По прогнозу Литвин, подорожание яиц в ноябре ожидается на уровне 5%. То есть, за них будем платить уже примерно 37 грн (за десяток).

Подорожание овощей

Эксперты говорят, что не обойдет стороной украинцев рост цен на овощи. Скоро потребители будут покупать либо овощи из тепличных хозяйств, либо импортируемые. Так, уже в следующем месяце ожидается рост стоимости на 5-10%, прогнозирует Литвин. Но до конца года подорожание может быть еще большим.

"Вроде урожай и неплохой, но мы очень сильно зависимы от мировых цен на продовольствие. Поэтому овощи прибавят 20-30% до конца года. Это традиционные сезонные колебания", – заявил Пендзин.

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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.