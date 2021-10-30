УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Золотые" масло и мясо: украинцев предупредили о новом взлете цен

30 октября 2021, 21:50
Прослушать новость
Остановить

Эксперты объяснили рост цен на продукты питания.

мясо
Украинцев ждет новый рост цен / УНИАН

В Украине в ноябре 2021 года ожидается увеличение розничных цен сразу на несколько видов продуктов питания.

Когда ждать скачка цен на постное масло

В ноябре стоит ожидать дальнейший рост цены на подсолнечное масло, заявила аналитик УКАБ Светлана Литвин изданию Obozrevatel.

По ее прогнозу, растительное масло прибавит в цене 2-3%. То есть в ноябре подсолнечное масло обойдется в 68-69 грн/литр, рассказала она.

Рост цен на мясо

В последнем месяце осени может продолжиться и рост цен на мясо — прежде всего на говядину и курятину. Причиной является сокращение объемов производства в 2021 году, а также увеличение налоговой нагрузки на украинское птицеводство. В таком случае подорожание может составить 10-15%, говорит Литвин.

В свою очередь член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин не исключил, что курятина и яйца могут добавить в цене до конца года чуть больше, чем свинина и говядина. Это объясняется тем, что стоимость курятины и яиц напрямую зависит от производителя, а те уже от энергоносителей.

Реклама

По прогнозу Литвин, подорожание яиц в ноябре ожидается на уровне 5%. То есть, за них будем платить уже примерно 37 грн (за десяток).

Подорожание овощей

Эксперты говорят, что не обойдет стороной украинцев рост цен на овощи. Скоро потребители будут покупать либо овощи из тепличных хозяйств, либо импортируемые. Так, уже в следующем месяце ожидается рост стоимости на 5-10%, прогнозирует Литвин. Но до конца года подорожание может быть еще большим.

"Вроде урожай и неплохой, но мы очень сильно зависимы от мировых цен на продовольствие. Поэтому овощи прибавят 20-30% до конца года. Это традиционные сезонные колебания", – заявил Пендзин.

Читайте такжеЦены на хлеб взлетят: эксперт предупредил о рекордном подорожании

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

viber
продукты питания Олег Пендзин новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Золотые" масло и мясо: украинцев предупредили о новом взлете цен». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самая вкусная лазанья из лаваша: восхитительный рецепт за 15 минутСамая вкусная лазанья из лаваша: восхитительный рецепт за 15 минут Приметы на 30 октября: что нельзя делать в самый опасный день осениПриметы на 30 октября: что нельзя делать в самый опасный день осени Грандиозная премьера Мира наизнанку Эквадор: Комаров покажет первые контакты с диким племенем убийцГрандиозная премьера Мира наизнанку Эквадор: Комаров покажет первые контакты с диким племенем убийц СМИ узнали подробности о родителях подростка, устроившего ДТП в ХарьковеСМИ узнали подробности о родителях подростка, устроившего ДТП в Харькове Чем Украине грозит запрет поставок антрацита из РоссииЧем Украине грозит запрет поставок антрацита из России
22:37

Александр Кочетков: о коронавирусе, вакцинах, локдаунах и памперсах

22:29

Украинцев заставят платить больше за электроэнергию: в НБУ объяснили рост тарифов Видео

22:20

Инфекционист назвала самую безопасную вакцину от коронавируса Видео

22:09

Приметы на 31 октября: что нельзя делать в Луков день и как не попасть в беду Видео

21:50

"Золотые" масло и мясо: украинцев предупредили о новом взлете цен Видео

Реклама
21:39

Местные выборы в Грузии: результаты экзит-поллов дают противоположные оценки

20:58

"Освятил" кулаком: в Киеве священник ПЦУ избил женщину из-за собаки и русского языка Видео

20:55

В России учительница угрожала "расстреливать у стенки" детей

20:28

"Армагеддон" в очередях на вакцинацию: киевляне устраивают стычки и ссоры Видео

20:22

Эксперты рассказали, как отличить свежее мясо курицы от залежавшегося

20:03

Локдаун в Киеве с 1 ноября: Кличко объявил о рейдах в транспорте и пригрозил штрафами Видео

19:46

Еще один либеральный огурец проквасился окончательно мнение

19:36

В Грузии на выборах избили оппозиционера

19:32

В моду на зиму 2022 вернулась завораживающая стрижка на средние волосы в стиле загадочных 70-х Фото Видео

19:18

Под Киевом подросток упал с моста на фуру: мать не верит в версию копов о самоубийстве

19:08

В ВСУ объявили о выводе войск Украины из Старомарьевки после гуманитарной акции Видео

18:54

В Киеве от коронавируса скончались известные супруги-писатели

18:27

В Сумах напали на журналистов канала НАШ, оператора облили кофе

18:25

COVID-вакцинация не поможет: украинцам назвали сроки резкого ухудшения ситуации Видео

18:10

Новый год без снега и морозы: Украину в зимние праздники накроют холода

Реклама
17:56

Гороскоп на 31 октября 2021 для всех знаков Зодиака: убытки, грандиозные перемены или козни недругов Видео

17:22

Старомарьевка под контролем Украины: комбриг ВСУ раскрыл детали операции Видео

17:11

2 года лишения свободы или штраф: за Надежду Савченко и ее сестру взялось МВД Видео

16:37

Дипскандал с Польшей: Варшава заявила о дискриминации поляков, Киев резко ответил Видео

16:32

Лорак в бикини повиляла упругими ягодицами на камеру и показала внушительных размеров грудь

16:19

Киев захлестнул бум массовой вакцинации от COVID-19: люди столпились в очередях за прививкой Видео

15:59

"Я – мажор, вы – бомжи": всплыли шокирующие факты о виновнике смертельного ДТП в Харькове Видео

15:45

Миллион украинцев получают минимальную пенсию: на сколько ее собрались повысить

15:39

Импорта электроэнергии из Беларуси и России в Украину с 1 ноября не будет - Герус

15:20

Атака мощного антициклона: Украина "утонет" в тумане, температура упадет до -8° Видео

15:03

Пациенты показали адские условия содержания годовалого ребенка-сироты в больнице Запорожья

14:48

РФ прикрутила газовый краник: прекращена прокачка в ЕС через Польшу Видео

14:29

"Не имеем претензий и обид к Коле": сестра пострадавшего в ДТП в Харькове высказалась о ситуации Видео

14:19

Кому нельзя делать прививку от коронавируса: полный список противопоказаний по всем вакцинам Видео

14:02

Умирают даже молодые: инфекционист рассказал, чем опасны осложнения после коронавируса

14:02

Зеленский анонсировал полную реставрацию Одесского художественного музея по программе "Большая стройка"

13:11

Набросился с кулаками и спустил с лестницы: на Хмельнитчине муж поймал на горячем жену с любовником

12:58

Экстремальная магнитная буря в 7 баллов на Хэллоуин: как пережить Видео

12:44

Пенсии в Украине вырастут: кто получит доплаты уже в ноябре

12:42

В тюрьму на 8 лет: украинцев будут жестко наказывать за подделку ковид-сертификатов Видео

Реклама
12:40

2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать

12:19

"Могилы роют и ночью": потерявший мать из-за COVID-19 одессит показал видео с кладбища города

11:56

Скандал Гвоздевой и Melovin на "Танцях з зірками" не утихает: хореограф сделала еще одно заявление

11:24

Желающие вакцинироваться взяли медиков в заложники: детали скандала в Ивано-Франковске

11:16

Лунный календарь стрижек на неделю 1-7 ноября: удачные дни для новой прически и маникюра

11:08

Во Львове мать оставляла без присмотра голодного и больного 6-летнего ребенка на ночь в гостинице Видео

10:28

"Не доживет до утра – кончился кислород": украинка каждый день спасает больную коронавирусом мать Видео

10:19

Почему выпадают волосы и что делать в домашних условиях Видео

10:02

Локдаун в Киеве будет действовать только для тех, кто не вакцинировался - Кличко Видео

09:20

Врач рассказал, кто наиболее уязвим к штамму "Дельта": "Болезнь прогрессирует вдвое быстрее"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять