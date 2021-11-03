150 грн за 1 литр: подсолнечное масло в ноябре еще больше подорожает

Подсолнечное масло / ua.depositphotos.com

В Украине подсолнечное масло в ноябре еще больше подорожает.

Как говорят эксперты, хоть и мировые цены на подсолнечное масло снизились, однако все равно остаются на высоком уровне.

"Цены на пальмовое масло остаются высокими. Это в ближайшее время будет поддерживать цены на соевое и подсолнечное масло на высоком уровне", – объяснили специалисты, передает Agronews.

Цены на подсолнечное масло в ноябре 2021

На фоне задержки сбора и сдерживания продаж производителями в начале сезона, переработчики быстро повысили закупочные цены со стартовых 15000 грн/т до 20000 грн/т с доставкой на завод.

Однако на прошлой неделе на фоне незначительного снижения котировок подсолнечного масла цены на подсолнечник с доставкой на заводы снизились до уровня 18300-19000 грн/т (695-725 $/т) для 46-47% масла с премией за лучшую масличность.

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За последние месяцы цены на подсолнечное масло в магазинах подскочили до 66,65 грн (+4%).

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Эксперты прогнозируют повышение цен в ноябре еще на 2-3%. В перерасчете, после подорожания за литр продукта украинцы заплатят уже около 75 грн.

"Премиальное" масло в стекле обойдется и в 100 грн за 0,5 л.

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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