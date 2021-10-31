"Золотые" яйца и масло: в ноябре цены на продукты рекордно взлетят

Цены на продукты / УНИАН

Цены на продукты в Украине рекордно возросли. Так, приготовление борща на порцию из четырех человек обойдется в среднем в сумму 65,16 грн.

Это относится к блюду, приготовленному по традиционному рецепту без дополнительных изысков.

Как свидетельствуют данные исследование Офиса эффективного регулирования, стоимость продуктов для борща выросла на 5,52% в сравнении с октябрем 2020 годом.

Больше всего изменилась цена (в большую сторону) на такие продукты, как буряк (+62,43%), морковь (+35,01%) и капусту (+34,87%).

Незначительно подешевели только картошка (-8,05%) и незаменимая приправа к украинскому блюду (-8,04%).

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Другие ингредиенты к этому блюду выросли также, но не так существенно, чтобы отразиться на кошельке среднестатистического украинца.

По данным Госстата, товары первой необходимости выросли в цене на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Однако, как утверждают эксперты, продукты в Украине продолжат дорожать и в ноябре.

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Ключевые причины роста цен на продукты - подорожание энергоносителей, зерновых культур и корма, а также ситуация на мировых рынках.

Как вырастут цены на продукты в Украине в ноябре 2021:

литр подсолнечного масла обойдется в 68-69 гривен;

из-за сокращения объем производства и роста цен на корм для скота мясо может подорожать на 10-15%;

за десяток яиц придется отдавать 37 гривен (+5%);

овощи и фрукты подорожают на 5-10%, а до конца года - до 20-30%.

Эксперты предупреждают, что если газ прибавит в цене на мировых рынках - за продукты питания украинцам придется отдавать еще больше денег.

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.