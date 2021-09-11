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Как правильно выбрать подсолнечное масло и отличить фальсификат - советы экспертов

11 сентября 2021, 10:27
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Подсолнечное масло в Украине подорожало, поэтому вдвойне неприятно купить некачественный продукт. Эксперты объяснили, как не ошибиться и выбрать хорошее мало.

растительное масло
Как отличить качественное подсолнечное масло от фальсификата - советы экспертов / УНИАН

На полках украинских магазинов появилось множество видов подсолнечного масла. На этикетках пишут: первый отжим, без консервантов и красителей, с витаминами А и Е, холодный пресс, вымороженное и многое другое. Но не все масла действительно соответствуют тому, что написано на бутылках. Эксперты объяснили, как выбрать качественное подсолнечное масло и не переплачивать.

Прежде всего нужно обратить внимание на прозрачность. Если подсолнечное масло в бутылке выглядит мутным, это значит, что продукт подделан или его неправильно хранили. При этом в подсолнечном масле допустим небольшой осадок, так как в нем есть фосфолипиды, передает Today.

Стоит ли верить всем надписям на этикетках?

Эксперты не советуют доверять различным надписям на бутылке, так как чаще всего это просто маркетинговый ход.

В подсолнечное масло никогда не добавляют консерванты и красители, так как этот продукт долго не портится и красители в нем не растворяются.

На полках мы часто видим масло так называемого первого отжима. По словам специалистов, это всего лишь красивое название. На самом деле нерафинированное подсолнечное масло всегда производится из семян с помощью первого отжима. Рафинированное масло создают путем экстракции растительного масла с использованием химических смесей.

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Если на этикетке написано, что масло содержит витамины А и Е, то это тоже маркетинговый ход. На самом деле эти витамины всегда содержатся в нерафинированном масле.

Вымороженное масло – такое же нерафинированное масло, как и любое другое, но оно проходит процесс вымораживания. Единственная разница – у такого масла меньше выражен запах.

Единственная маркировка, которая действительно имеет смысл – это "холодное прессование". Это значит, что масло получили при низких температурах, поэтому в нем сохранилось максимальное количество полезных веществ.

Как правильно выбирать подсолнечное масло

  • Всегда берите то масло, которые стоит на самых темных полках. Чем темнее витрина – тем лучше масло сохраняется.
  • Не берите первую бутылку, которая попала под руку. Лучше достаньте масло с дальнего ряда. Яркий свет портит качество и рафинированного, и нерафинированного масла одинаково.
  • Покупайте свежее масло и проверяйте даты изготовления и срок действия. Чем меньше осталось до окончания срока годности, тем хуже его качество - такое масло будет горчить.

Ранее Главред писал о том, что сейчас подсолнечное масло в Украине подскочило в цене почти в два раза, если сравнивать с показателями лета 2020 года. Стоимость продукта за литр составляет около 60 гривен.

Как говорят эксперты, одновременно с тем цена на мировых рынках на подсолнечное масло падает. К примеру, в Чехии литр украинского продукта стоит всего 35 гривен.

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В скором времени цены на подсолнечное масло вырастут. Подорожание продукта ожидается еще на треть от существующей цены. Эксперты считают, что уже осенью литр масла будет стоить более 100 гривен.

viber
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