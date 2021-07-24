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Цены на подсолнечное масло взлетят: украинцев предупредили о новой рекордной стоимости

24 июля 2021, 22:30
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Среди причин подорожания — стоимость сырья и сезонность продукта.

растительное масло
В Украине прогнозируют подорожение растительного масла / УНИАН

В скором времени цены на подсолнечное масло вырастут. Подорожание продукта прогнозируется еще на треть от существующей цены.

Эксперты прогнозируют, что уже осенью литр масла будет стоить более 100 гривен, рассказали в Сніданку з 1+1.

Эксперты среди причин такого подорожания выделили основные факторы — стоимость сырья и сезонность продукта.

Кроме того, специалисты утверждают, чтоименно эти факторы повлияли и на уменьшение экспорта украинского масла на 18%. Меньше доставили продукта в Италию, Испанию и Ирак.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские магазины в три дорога продают подсолнечное масло отечественного производства. В то же время, наш продукт за рубежом уходит в разы дешевле.

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В частности, самая низкая цена на подсолнечное масло в Украине - 43 грн. Но это за пол литра.

Также, ранее Главред писал, что более половины сливочного масла, которое продают в Украине, являются фальсификатом.

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