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"Просто помойка": эксперт ошарашил заявлением о качестве оливкового масла в Украине

20 октября 2021, 17:39

По словам Несмиянова, худшая ситуация с качеством продукта – на рынках и маркетплейсах.

оливковое масло
В Украине продают в основном некачественное оливковое масло / ua.depositphotos.com

В Украине на рынках продают в основном поддельное оливковое масло, показатель фальсификата достигает 80%. В интернет-магазинах ситуация ещё хуже – "там просто помойка". Такое мнение озвучил исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

По его словам, украинцев обманывают как в отношении состава продукта, так и его качества. Именно оливковое среди всех видов масла подделывают чаще всего, рассказал эксперт в комментарии сайту "Обозреватель".

Несмиянов предупредил, что жестяные банки оливкового масла емкостью 1 и 5 литров, которые продают по 110-130 и 310-350 гривен соответственно, в большинстве случаев являются подделкой. "Это либо не оливковое масло вообще, либо какой-то ширпотреб", – заявил он.

В этом контексте эксперт назвал самый популярный способ подделки оливкового масла: фактически это подсолнечное масло с вкусовыми добавками, безопасность которых никто не может гарантировать. И объясняет: когда пишут Extra Virgin Oil, это фактически означает обычное оливковое масло.

Еще одной опасностью он назвал просрочку. По словам эксперта, на рынке можно часто встретить настоящее оливковое масло из Италии, однако срок его использования может быть просроченным. Подобные случаи недавно обнаружили на одном из столичных рынков.

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Гораздо хуже он называет ситуацию с продажей масла в интернете.

"Там масса как испорченного товара, так и поддельного. Там просто помойка. Никакого контроля, никто ни за что не отвечает", – говорит эксперт.

Покупатель, объясняет он, должен обращать внимание на маркировку, в частности наличие украиноязычного текста.

"Если его нет, то я понимаю, что это не контрабанда – это масло, разлитое в подвалах Украины", – говорит Несмиянов. И добавляет, что не видел подобного товара в супермаркетах, в отличие от рынков.

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Ранее сообщалось, что цены на масло в Украине продолжат расти и в итоге могут вырасти с 70 до 100 гривен за литр.

viber
здоровье масло Оливковое масло
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