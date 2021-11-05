В Украине взлетели цены на крупы: что подорожало больше всего

Крупа подорожала / ua.depositphotos.com

В Украине выросли цены на несколько видов крупы. В частности, подорожали ячневая, гречневая и манная крупа.

Как сообщает Госстат, в сентябре 2021 года по сравнению с декабрем предыдущего года цены на бакалею осенью этого года выросли на 15,25%, 13,65%, 7,23%, соответственно.

"Если в декабре прошлого года крупа ячневая в среднем стоила 12,98 грн за килограмм, то в сентябре 2021 года ее цена составила 14,96 грн за килограмм (подорожала с начала года на 15,25%).

Гречка в среднем стоила 37,43 грн за килограмм, а в сентябре 2021 года ее цена составляла от 42,54 грн за килограмм. Манная в среднем стоила 15,91 грн за килограмм, а в сентябре - 17,06 грн за килограмм.

Такое подорожание в Госстате связывают с увеличинием уровня потребительской инфляции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине может быть запрещена продажа алкоголя и сигарет в супермаркетах и продуктовых магазинах. Для торговли табачными и ликеро-водочными изделиями предлагается открыть специализированные торговые точки. При этом кроме алкоголя и сигарет в таких спецмагазинах больше ничего не будет продаваться.

За незаконную продажу сигарет или алкоголя предлагают штрафовать более чем на 21 тысячу гривен.