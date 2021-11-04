В Украине быстро и сильно подорожала популярная крупа: эксперты назвали причину

В Украине быстро и сильно подорожала популярная крупа / ua.depositphotos.com

В Украине, где сахар за год подорожал в два раза и сейчас в среднем стоит 28 гривен 70 копеек за килограмм, в последнее время выросла цена и на рис. Об этом сообщает проект "Новини.LIVE".

Сейчас цена риса на прилавках супермаркетов в ноябре составила порядка 35−40 гривен за килограмм. Иногда килограмм рисовой крупы стоит около 49 гривен.

Отмечается, что рис резко дорожал в мае 2021 года — как подсчитали аналитики Госстата, цены тогда выросли на 13,6% ‒ до 27 гривен за килограмм. А за последний месяц, октябрь, средняя стоимость килограмма риса увеличилась на 7,37 гривны.

Среди причин роста цен называют, в частности, увеличение тарифов на энергоносители, в частности, на природный газ.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине может быть запрещена продажа алкоголя и сигарет в супермаркетах и продуктовых магазинах. Для торговли табачными и ликеро-водочными изделиями предлагается открыть специализированные торговые точки. При этом кроме алкоголя и сигарет в таких спецмагазинах больше ничего не будет продаваться.

За незаконную продажу сигарет или алкоголя предлагают штрафовать более чем на 21 тысячу гривен.