Цены на алкоголь в Украине могут вырасти впервые за три года: что и на сколько подорожает

Власти планируют поднять минимальную стоимость. Нынешний размер минимальных цен был введен еще в сентябре 2018 года.
В Украине вырастут цены на алкоголь. В Министерстве экономики уже подготовило доработанный проект постановления Кабмина. Благодаря ему удастся привлечь в государственный и местный бюджеты около 300 млн. грн.
Так, власти хотят поднять минимальную стоимость спиртного. Нынешний размер минимальных цен был введен еще в сентябре 2018 года. Потому, учитывая рост цены на сырье, энергоносители и оплату труда, их решили откорректировать, передает пресс-служба министерства.
Как вырастут цены на алкоголь
Минимальная цена бутылки водки вырастет с 89,40 до 96,82 гривны. Однако розничные цены вырастут не на все виды алкоголя.
Повышение минимальной розничной цены предполагается на:
- водку и ликеро-водочные изделия – 6,2%,
- виски, ром и джин – 5,9%,
- коньяк (бренди) – 5,5%,
- винодельческую продукцию – 8,2,
- вермут – 8,2%,
- другие вина – до 34,2%.
Розничные цены не изменятся на:
- виноградные натуральные вина,
- игристые вина,
- газированные винные напитки.
По оценке Минэкономики, количество субъектов хозяйствования и/или физических лиц, на которые распространяется действие акта, составляет 98 226 субъектов хозяйствования, осуществляющих производство и реализацию алкогольных напитков.
Напомним, впервые Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков в начале мая этого года.
Запрет продажи алкоголя и сигарет в супермаркетах
Ранее Главред уже писал, что в Украине может быть запрещена продажа алкоголя и сигарет в супермаркетах и продуктовых магазинах. Для торговли табачными и ликеро-водочными изделиями предлагается открыть специализированные торговые точки. При этом кроме алкоголя и сигарет в таких спецмагазинах больше ничего не будет продаваться.
За незаконную продажу сигарет или алкоголя предлагают штрафовать более чем на 21 тысячу грн.