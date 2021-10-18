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Цены на алкоголь в Украине могут вырасти впервые за три года: что и на сколько подорожает

18 октября 2021, 16:18

Власти планируют поднять минимальную стоимость. Нынешний размер минимальных цен был введен еще в сентябре 2018 года.

Алкоголь
Цены на алкоголь вырастут / УНИАН

В Украине вырастут цены на алкоголь. В Министерстве экономики уже подготовило доработанный проект постановления Кабмина. Благодаря ему удастся привлечь в государственный и местный бюджеты около 300 млн. грн.

Так, власти хотят поднять минимальную стоимость спиртного. Нынешний размер минимальных цен был введен еще в сентябре 2018 года. Потому, учитывая рост цены на сырье, энергоносители и оплату труда, их решили откорректировать, передает пресс-служба министерства.

Как вырастут цены на алкоголь

Минимальная цена бутылки водки вырастет с 89,40 до 96,82 гривны. Однако розничные цены вырастут не на все виды алкоголя.

Повышение минимальной розничной цены предполагается на:

  • водку и ликеро-водочные изделия – 6,2%,
  • виски, ром и джин – 5,9%,
  • коньяк (бренди) – 5,5%,
  • винодельческую продукцию – 8,2,
  • вермут – 8,2%,
  • другие вина – до 34,2%.

Розничные цены не изменятся на:

  • виноградные натуральные вина,
  • игристые вина,
  • газированные винные напитки.

По оценке Минэкономики, количество субъектов хозяйствования и/или физических лиц, на которые распространяется действие акта, составляет 98 226 субъектов хозяйствования, осуществляющих производство и реализацию алкогольных напитков.

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Напомним, впервые Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков в начале мая этого года.

Запрет продажи алкоголя и сигарет в супермаркетах

Ранее Главред уже писал, что в Украине может быть запрещена продажа алкоголя и сигарет в супермаркетах и продуктовых магазинах. Для торговли табачными и ликеро-водочными изделиями предлагается открыть специализированные торговые точки. При этом кроме алкоголя и сигарет в таких спецмагазинах больше ничего не будет продаваться.

За незаконную продажу сигарет или алкоголя предлагают штрафовать более чем на 21 тысячу грн.

viber
Минэкономики продажа алкоголя Денис Шмыгаль
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