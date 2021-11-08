В Украине резко взлетели цены на продукты: стало известно о рекордном подорожании

В Украине дорожают овощи / УНИАН

В Украине за последнее время существенно подорожал ряд продуктов питания. При этом цены поднимаются до рекордных значений.

Подорожание овощей

Выросли цены на огурцы (35-45 грн/кг (на 45% дороже, чем чем на прошлой неделе), импортных – от 35 грн/кг). Также изменилась стоимость и других овощей, к примеру, цветной капусты и кабачков. Цены на овощи традиционно начинают дорожать в конце осени, так как на рынке больше нет сезонных отечественных продуктов. Сейчас основное предложение на рынке составляет турецкая продукция, сообщает Аgrotrend.

Резко снизились цены на цветную капусту. Еще вчера на крупнейшем в стране фермерском оптовом рынке Неждана в селе Большие Копани (Херсонская область) она стоила 20-25 грн/кг, сегодня – 15-17 грн. Кроме того, подорожали кабачки – до 30-35 грн/кг. Причина – понижение температуры и сокращение светового дня, говорится в материале.

Себестоимость сахара возросла

Из-за подорожания природного газа в сентябре-октябре этого года себестоимость сахара у производителей выросла минимум на 40% по сравнению с 2020-м, рассказывает AgroPortal.ua в.и.о. председателя правления НАСУ Укрцукор Назар Михайловин.

"Для сахарных заводов в этом году производственный сезон чрезвычайно сложен, особенно из-за непрогнозируемой ситуации на рынке природного газа", — делится эксперт.

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Он пояснил, что резкий рост цен на рынке природного газа (в июне этого года цена составляла 11 тыс. грн. за 1000 куб. м, а ныне в отдельных регионах — 35 тыс. грн.) приведет к увеличению себестоимости и оптово-отпускных цен на сахар у производителей.

Специалисты говорят, что пока неизвестно, какой будет цена природного газа через месяц. О том, что цены будут расти, можно говорить уверенно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что, цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года – выросли на 88% и 71,7% соответственно.

В сентябре в годовом выражении цены на яйца выросли на 60,7%, хлеб подорожал на 17,2%, мясо – на 12,3%, макароны – на 10%.

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