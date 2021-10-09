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Украинцев предупредили о взлете цен на хлеб: эксперт объяснил рекордное подорожание

9 октября 2021, 15:40
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Увеличение доли энергоресурсов в себестоимости хлебобулочных изделий повлияет на рост цен.

хлеб
Украинцев предупредили о росте цен на хлеб / УНИАН

В Украине стоимость хлебобулочных изделий подскочит на 10-25%, сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

Как пояснил он в комментарии Интерфакс-Украина, это обусловлено семикратным ростом в течение года стоимости природного газа и двукратным подорожанием электричества, что увеличит долю энергоресурсов в себестоимости хлебобулочных изделий втрое.

По его подсчетам, доля энергоносителей в цене буханки вырастет до 15-20%. В Украине в структуре энергопотребления предприятий отрасли 60% составляет газ, а электроэнергия - 40%.

Среди других факторов роста цен на хлеб глава ВАП назвал также подорожание сахара и растительного масла вдвое, рост цен на пшеницу за год на 27-29% - с 6,05-6,6 тыс. грн/тонну до 7,7-8,5 тыс. грн/тонну, и уровень инфляции в годовом измерении в размере более 10%.

Также он привел данные Госслужбы статистики, согласно которым производство хлеба и хлебобулочных изделий за 8 месяцев 2021 года сократилось на 3,5% по сравнению с январем-августом 2020 года - до 507,8 тыс. тонн.

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"Не хотелось бы озвучивать "страшные" цифры, однако роста цен минимум на 10-25% избежать вряд ли удастся", - добавил Дученко.

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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

Тем временем в Украине за последний месяц зафиксировано снижение стоимости некоторых социальных продуктов. Минагрополитики сообщило, что в стране наблюдается снижение цен на овощи борщевого набора, некоторые крупы и сахар.

viber
хлеб цены на продукты новости Украины
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