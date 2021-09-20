Овощи, крупы и сахар: в Украине подешевели некоторые продукты

В Украине подешевели овощи / Униан

В Украине за последний месяц зафиксировано снижение стоимости некоторых социальных продуктов. Минагрополитики сообщило, что в стране наблюдается снижение цен на овощи борщевого набора, некоторые крупы и сахар.

"Так, относительно прошлого месяца на 7% снизились цены на картофель, а по сравнению с прошлым годом – на 14%. За прошлый месяц потеряли в цене морковь и свёкла, 25% – морковь, 24% – свёкла. Капуста и лук подешевели на 12% и 16%", – сообщает пресс-служба ведомства.

Также Минагрополитики заметило незначительное снижение цен на крупы. По сравнению с предыдущим месяцем подешевели ячменные (-1%), гороховая крупа (- 3%), кукурузная (-1%).

Подешевел и сахар – на 3% за последний месяц. При этом цены на растительное масло за последний месяц не выросли. В то же время по большинству критических для населения продуктов питания цены выросли в годовом разрезе в границах инфляции или с небольшим отклонением.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские магазины втридорога продают подсолнечное масло отечественного производства. В то же время, наш продукт за рубежом уходит в разы дешевле. В частности, самая низкая цена на подсолнечное масло в Украине - 43 грн. Но это за пол литра.

Тем временем в Госстате сообщили, что инфляция в нашей стране в годовом измерении возросла в июле до 10,2%, что стало максимум с 2018 года. По сравнению с июнем цены выросли всего на 0,1%. А с начала года рост цен составил 6,5%.