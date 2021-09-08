УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

В Украине изменились цены на продукты: что подешевело, а что стало дороже

8 сентября 2021, 13:40

В последний месяц отпускные цены производителей на продукты питания в Украине демонстрировали стабильность, отметили в Минагрополитики.

магазин
За последний месяц в Украине подешевели крупы и овощи / REUTERS

Министерство аграрной политики и продовольствия отмечает некоторое снижение цен на продукты питания в Украине за последний месяц. Так, например, на 16% подешевели морковь и свёкла, на 7% – картофель, на 4% – капуста и лук.

Прослеживается также тенденция к снижению средних цен на крупы – в сравнении с августом подешевели ячменные (-2%), кукурузные (-1%) и гороховые группы (-1%). Не поднимались за отчетный период цены на сливочное масло, подсолнечное масло и сахар.

Кроме того, по некоторым продуктам питания цены выросли в годовом измерении в пределах инфляции. В частности, произошло незначительное подорожание (на 4-5%) говядины и свинины, курятины (на 3%) и молока высшего сорта (на 2%).

Эксперты также прогнозируют, что кроме бакалеи может существенно подорожать черный чай. Главной причиной этому является чрезвычайная ситуация с заболеваемостью коронавирусная болезнью COVID-19 в Индии. По информации Financial Times, сейчас массовые заражения "ковидом" зафиксированы на 90 плантациях.

Цена на гречку:

По состоянию на 3 сентября 2021 года в украинских супермаркетах снова растут цены на гречку – стоимость за килограмм фасованной крупы достигает 80 грн, а на регулируемые правительством социальные сорта – в среднем 44 грн. Но до конца года ценник может увеличиться еще сильнее.

Реклама

Ранее сообщалось, что Украине в ближайшее время стоит ожидать роста цен на хлеб – стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Эта тенденция сохранится, минимум, ближайшие полгода, отмечают эксперты.

Тем временем в Госстате сообщили, что инфляция в нашей стране в годовом измерении возросла в июле до 10,2%, что стало максимум с 2018 года. По сравнению с июнем цены выросли всего на 0,1%. А с начала года рост цен составил 6,5%.

viber
Минагрополитики продукты питания цены на продукты новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине изменились цены на продукты: что подешевело, а что стало дороже». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Что едят и пьют долгожители перед сном: четыре главных продуктаЧто едят и пьют долгожители перед сном: четыре главных продукта Любовный гороскоп на неделю 6-12 сентября: расставание или тайный поклонникЛюбовный гороскоп на неделю 6-12 сентября: расставание или тайный поклонник В Италии перед посадкой на самолет умерла украинская заробитчанка: ее обокралиВ Италии перед посадкой на самолет умерла украинская заробитчанка: ее обокрали Гороскоп на 5 сентября для всех знаков Зодиака: обман, денежные поступления или неожиданная встречаГороскоп на 5 сентября для всех знаков Зодиака: обман, денежные поступления или неожиданная встреча Танки ВСУ на Красной площади: в Госдуме закатили истерику после троллинга украинского генералаТанки ВСУ на Красной площади: в Госдуме закатили истерику после троллинга украинского генерала

Последние новости

13:51

Эвакуировали весь дом: в Умани загорелась арендованная хасидами квартира

13:51

Чем для украинцев рискованна работа за рубежом - ответ эксперта Видео

13:48

Украина отправится в желтую зону: Шмыгаль объявил об усилении карантина

13:40

В Украине изменились цены на продукты: что подешевело, а что стало дороже Видео

13:38

Ученые рассказали, почему женщинам удобней спасть с собаками, а не с мужчинами

Реклама
13:35

Больницы Мариуполя бесперебойно получают кислород от меткомбината Ильича: заболеваемость растет

13:21

Занявший место Чапкиса судья Танців з зірками высказал свои чувства после первого эфира

12:46

В Украине можно будет расплатиться биткоином: Верховная Рада легализовала криптовалюту

12:39

"До октября не дотянем": эпидемиолог предупредил о риске скорой вспышки COVID-19 из-за детей Видео

12:34

Мисс Украина разделась и произвела фурор горячими фото с отдыха

12:17

Ученые рассказали, как не заразиться после контакта с больным COVID-19

12:17

Значение имени Дмитрий: день ангела, характер, совместимость

12:05

Под Одессой родители били 2-летнего ребенка: их разыскивают копы и соцслужба Видео

12:05

Убытки VS новые инвестиции: что Украина получит от зоны свободной торговли с США

11:48

Холостяк 2021 Михаил Заливако признался, за что в их паре отвечает Анна Богдан

11:34

Хотел сделать "креативное" фото: 17-летнего подростка будут судить за сожженный флаг Украины

11:33

Хотел замести следы: в Полтаве мужчина украл электросамокат, а затем пытался утопить его в ванной Видео

11:29

Отец троих сирот в Светловодске сводит концы с концами, а виновницу ДТП выпустили из СИЗО Видео

11:16

Можно принимать суда с максимальными габаритами: в порту Черноморска появится новый пирс

11:13

Кабмин во главе со Шмыгалем отправят в отставку в октябре - нардеп

Реклама
11:06

Изнасиловал и украл пачку майонеза: в Киеве разыскивают неадеквата с сайта знакомств

10:53

Вышел тизер Матрицы 4 со 180 тысячами вариантов видеоряда

10:37

Более 10 млн прививок от COVID: в Минздраве Украины отчитались об успехах вакцинации Видео

10:23

Фильм Шан-Чи и легенда десяти колец побил рекорд

10:17

Нет маски - попробуй оружейной смазки: в Днепре в мужчину выстрелили прямо в супермаркете

10:02

В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись невероятные джинсы в стиле жестких 90-х и ироничных 70-х Фото Видео

09:52

Локдаун и пик COVID-смертей: эксперт назвал даты, когда Украину накроет коронавирусной волной Видео

09:40

"Троллинг высшего порядка": Гордон предложил переименовать Украину в "Россия-1" Видео

09:24

Кайли Дженнер беременна второй раз - уже официально Видео

09:18

Звездопад Тауриды 2021: когда пик и где лучше всего будет видно метеорный поток Видео

08:58

Гороскоп на 8 сентября для всех знаков Зодиака: убытки или выгодное предложение Видео

08:38

В итальянском учебнике нашли карту с Украиной в составе России: посольство требует её исправить

08:20

Коронавирус в Украине 8 сентября: за сутки - почти 3 тыс. новых больных Видео

07:57

ВОЗ осудила богатые страны в "продлении пандемии" из-за накопления COVID-вакцин Видео

07:33

Впервые за годы независимости более половины граждан заговорили на украинском в быту Видео

07:19

К Украине приближается катастрофа: когда власть введет локдаун мнение

07:01

Цель Украины – вступление в НАТО: посол в США объяснила, почему Раде не нужно обращаться к Конгрессу

06:50

Под Киевом из-за двоек в школе не вернулся домой 8-летний мальчик Видео

06:35

Газовый шантаж Европы и удар Байдена по СП-2: назван новый сценарий России по трубе Газпрома Видео

06:25

Почему Украине рано создавать зону свободной торговли с США мнение

Реклама
06:04

Жена футболиста Динамо поразила воображение невероятной фигурой в бикини

05:27

"Родители не против": по улицам Индии водили голых девочек с лягушками

05:26

Погода в Украине на осень: метеоролог кардинально изменила прогноз Видео

05:21

Когда День экономиста в Украине: дата, традиции праздника, поздравления

04:47

Чем опасен для тела внезапный отек ног - ответ диетолога

04:01

Взлетят цены на хлеб и мясо: украинцев предупредили о "снежном коме" подорожания Видео

04:00

День Натальи 2021: душевные поздравления и милые открытки в день ангела 8 сентября

03:07

Врач рассказала, можно ли снизить давление без лекарств Видео

03:01

"Зрада" или капитуляция: эксперт назвал риски встречи Зеленского и Путина

02:52

Ирина Билык разоткровенничалась об отношениях с бывшим мужем

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять