В Украине изменились цены на продукты: что подешевело, а что стало дороже

За последний месяц в Украине подешевели крупы и овощи / REUTERS

Министерство аграрной политики и продовольствия отмечает некоторое снижение цен на продукты питания в Украине за последний месяц. Так, например, на 16% подешевели морковь и свёкла, на 7% – картофель, на 4% – капуста и лук.

Прослеживается также тенденция к снижению средних цен на крупы – в сравнении с августом подешевели ячменные (-2%), кукурузные (-1%) и гороховые группы (-1%). Не поднимались за отчетный период цены на сливочное масло, подсолнечное масло и сахар.

Кроме того, по некоторым продуктам питания цены выросли в годовом измерении в пределах инфляции. В частности, произошло незначительное подорожание (на 4-5%) говядины и свинины, курятины (на 3%) и молока высшего сорта (на 2%).

Эксперты также прогнозируют, что кроме бакалеи может существенно подорожать черный чай. Главной причиной этому является чрезвычайная ситуация с заболеваемостью коронавирусная болезнью COVID-19 в Индии. По информации Financial Times, сейчас массовые заражения "ковидом" зафиксированы на 90 плантациях.

Цена на гречку:

По состоянию на 3 сентября 2021 года в украинских супермаркетах снова растут цены на гречку – стоимость за килограмм фасованной крупы достигает 80 грн, а на регулируемые правительством социальные сорта – в среднем 44 грн. Но до конца года ценник может увеличиться еще сильнее.

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Ранее сообщалось, что Украине в ближайшее время стоит ожидать роста цен на хлеб – стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Эта тенденция сохранится, минимум, ближайшие полгода, отмечают эксперты.

Тем временем в Госстате сообщили, что инфляция в нашей стране в годовом измерении возросла в июле до 10,2%, что стало максимум с 2018 года. По сравнению с июнем цены выросли всего на 0,1%. А с начала года рост цен составил 6,5%.