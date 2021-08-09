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С начала года в Украине рекордно взлетели цены на продукты

9 августа 2021, 19:47
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В Госстате обнародовали статистику, согласно которой цены выросли всего на 0,1%. А с начала года рост цен составил 6,5%.

Цены на продукты
В Украине подорожали продукты / pixabay

Инфляция в нашей стране в годовом измерении возросла в июле до 10,2%, что стало максимум с 2018 года, сообщает Госстат.

По сравнению с июнем цены выросли всего на 0,1%. А с начала года рост цен составил 6,5%.

В целом продукты питания за июль подешевели на 0,1%. В частности, овощи подешевели на 8,1%, а вот сахар подорожал на 6,7%, а по сравнению с июлем 2020 года - на 83,5%.

На 0,7-0,5% снизились цены на подсолнечное масло, сало, фрукты.

Вместе с тем к июлю 2020 года подсолнечное масло подорожало на 79%, фрукты - подешевели на 12,2%, яйца - подорожали на 33%.

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Хлеб к июню 2021-го подорожал на 0,2%, а к июлю 2020 года - на 16%.

Молоко за год подорожало на 6,5%, масло - на 8,9%, мясо - на 11,1%, сыр и творог - на 7,2%.

Безалкогольные напитки в годовом измерении подорожали на 2,9%.

Одежда сравнению с июнем 2021-го подешевела на 4,7%, с июлем 2020 года - на 4,2%. Обувь за год подешевела на 4,6%.

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В годовом измерении газ подорожал на 164,5%, горячая вода, отопление - на 13,9%, электроэнергия - на 36,6%. Содержание и ремонт жилья - на 9%, водоснабжение - на 11%.

Медицинские товары и оборудование, фармацевтическая продукция по сравнению с июлем 2020-го подорожали на 5,6%, амбулаторные услуги - на 9,7%.

Топливо и масла в годовом измерении подорожали на 33,8%, транспортные услуги - на 11,7%.

Железнодорожный пассажирский транспорт - на 9,4%, автожорожний пассажирский транспорт - на 12%.

Образование к июлю 2020-го подорожало на 14,6%, связь - на 4,8%.

Напомним, ранее сообщалось, что более половины сливочного масла, которое продают в Украине, являются фальсификатом.

Как говорят эксперты, гораздо чаще можно наткнуться на масляную подделку на рынках и в маленьких магазинах.

инфляция Госстат цены на продукты новости Украины
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