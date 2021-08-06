Цены на самый популярный продукт украинцев рекордно взлетят

Цены на продукты в том числе и молочных может повыситься частично из-за влияния инфляции.
Цены на молоко и молочные продукты в Украине "взлетят" вверх осенью 2021 года.
Как заявил заместитель руководителя Всеукраинской Аграрной Совета (ВАС) Денис Марчук, одной из причин роста стоимости этих продуктов может быть и рост инфляции в Украине.
"Если говорить о ценах на молоко и молочные продукты: летом сезон больших надоев, а осенью надои молока уменьшатся. Динамика цен показывает, что у нас в хозяйственном секторе снижение объемов производства молока более 6%, то есть нет показателей того, чтобы мы полностью могли обеспечить себя молоком. Соответственно, спрос превышает предложение, цены немного растут", — сказал Денис Марчук, передает ГолосUA.
Кроме того, эксперт отмечает, что в этом году в стране зафиксирована значительная инфляция.
И, если в Украину поступают импортные продукты, они не могут стоить дешевле, чем на внешних рынках.
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Напомним, ранее сообщалось, что более половины сливочного масла, которое продают в Украине, являются фальсификатом.
Об этом свидетельствуют данные свежего исследования центра ТЕСТ.
Как говорят эксперты, гораздо чаще можно наткнуться на масляную подделку на рынках и в маленьких магазинах.