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В Украине взлетели в цене крупы: во сколько обойдутся любимые каши

6 сентября 2021, 15:05
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За год в украинских магазинах и на рынках существенно подорожали крупы.

Гречка, крупы
В Украине подорожали крупы и мясо / pixabay

Крупы в Украине стали одним из продуктов, который сильно прибавил в цене за прошлый год. По данным Минагрополитики, отпускные цены производителей круп в среднем за год поднялись на 13-31%.

Так, например, стоимость гречневой крупы и риса выросла на 14%. При этом единственная крупа, которая подешевела – это пшено. Цены на нее упали на 16% и сейчас килограмм этой крупы стоит приблизительно 18 гривен.

Отмечается, что по состоянию на 3 сентября 2021 года отпускные цены производителей в среднем по Украине составляли:

  • на кукурузную крупу — 12,91 грн/кг (на 24% выше, чем на 3 сентября 2020 года)
  • на гречневую крупу — 35,63 грн/кг (на 14% выше)
  • на гороховую крупу — 14,33 грн/кг (на 20% выше)
  • на ячменную крупу — 11,20 грн/кг (на 31% выше).

В то же время на мясо отпускные цены в среднем по Украине составляли:

  • на говядину — 108,15 грн/кг (на 13% дороже, чем на 3 сентября 2020 года)
  • на свинину — по 89,61 грн/кг (на 5% дороже)
  • на мясо птицы — по 58,81 грн (на 29% дороже).

Эксперты также прогнозируют, что кроме бакалеи может очень подорожать черный чай. Главной причиной этому является чрезвычайная ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Индии. По информации Financial Times, сейчас массовые заражения коронавируса зафиксированы на 90 плантациях.

Ранее сообщалось, что в Украине осенью значительно изменятся цены на сахар. Как отмечают эксперты, после старта нового сезона варки сахара, цена этого продукта начнет в магазинах постепенно снижаться.

viber
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