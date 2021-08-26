В Украине осенью значительно изменятся цены на сахар

Цены на сахар в Украине / pixabay

Цены на сахар в Украине в ближайшее время может значительно изменится. Это связано с тем, что 21 августа стартовал сезон сахароварения.

Первым производство нового сахара запустил Селищанский сахарный завод, один самых старейших заводов в Украине.

Как отмечают эксперты, после старта нового сезона варки сахара, цена этого продукта начнет в магазинах постепенно снижаться.

В 2021 году прогноз на урожай сахарной свеклы довольно благоприятный.

"Осенью этого года ожидается достаточный урожай сахарной свеклы с нормальными показателями сахаристости, если погодные условия не внесут свои коррективы. Соответственно, новый сезон производства сахара позволит как минимум остановить дальнейший рост цены на продукт, а возможно, приведет к ее снижению", - отметила аналитик ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Светлана Литвин, передает УНИАН.

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Стоит отметить, что урожай сахарной свеклы в 2020 году был намного хуже и это привело к тому, что сахар за последний год в цене подорожал на 75%. А цена на саму свеклу выросла ровно вдвое – на 100%.

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Как сообщал Главред, в Украине в ближайшее время стоит ожидать роста цен на молоко. Как заявил советник ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Владимир Лапа, рост цен может произойти уже осенью этого года.

Тем временем в Госстате сообщили, что инфляция в нашей стране в годовом измерении возросла в июле до 10,2%, что стало максимум с 2018 года. По сравнению с июнем цены выросли всего на 0,1%. А с начала года рост цен составил 6,5%.