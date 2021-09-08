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Взлетят цены на хлеб и мясо: украинцев предупредили о "снежном коме" подорожания

8 сентября 2021, 04:01
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Растущие цены на мировых рынках продолжат тянуть вверх и внутренние цены на продукты питания.

Цены на продукты
Украинцев предупредили о подорожании продуктов / Униан

В Украине цены на продукты питания меняются вслед за мировыми, последний наглядный пример - стоимость подсолнечного масла, которая в этом году взлетела чуть ли не вдвое.

В текущей ситуации растущие цены на мировых рынках продолжат тянуть вверх и внутренние цены на продукты питания. К тому же аграриям нет смысла продавать свою продукцию дешево внутри страны, если есть возможность экспортировать ее по мировым ценам, пишет kp.ua.

В материале подчеркивается, что рост цен будет напоминать снежный ком: цены на зерновые потянут за собой рост цены на хлебобулочные изделия, а также на продукцию птицеводства - мясо и яйца, ведь основным кормом для птицы являются как раз зерновые.

По прогнозам экономиста Алексея Куща, рост цен по итогам года составит более 10%, и в ближайшее время скорость роста инфляции увеличится еще на 1-2%.

Напомним, ранее сообщалось о том, что за год в Украине подскочили отпускные цены производителей на продукты питания увеличились на 9-75%.

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Закупочные цены на пшеницу (2, 3 и 4 класса) в годовом измерении выросли на 16% (до 7780, 7685, 7464 грн/т без НДС соответственно). А закупочные цены на кукурузу – выросли на 27% (до 7007 грн/т без НДС).

В то же время отпускные цены производителей на кукурузную крупу в среднем составляли 12,91 грн/кг (+24%), на пшенную крупу – 14,10 грн/кг (+13%); на гороховую крупу – 14,33 грн/кг (+ 20%), на ячменную крупу – 11,20 грн/кг (+31%); на гречневую крупу – 35,63 грн/кг (14%).

При этом отпускные цены производителей на мясо КРС выросли на 13% – до 108,15 грн/кг с НДС, на мясо свиней – на 5% (до 89,61 грн/кг).

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