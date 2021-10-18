Цены на хлеб взлетят: эксперт предупредил о рекордном подорожании

/ УНИАН

В Украине прогнозируется рост цен на самый популярный продукт – хлебобулочные изделия, заявил экономический эксперт Олег Пендзин.

По его прогнозу, до конца года в Украине продолжит дорожать хлеб на 1-1,5% каждый месяц независимо от цены на зерно, сообщает издание golos.ua.

Эксперт пояснил, что подорожание связано с тем, что в себестоимость хлеба заложены другие ингредиенты и энергоносители.

При этом эксперт подчеркнул, что рост цен на продукты питания – мировая тенденция.

"За год продовольственная корзина в мире подорожала на 27,8%, а украинцев на 16% .Поэтому украинцам стоит ожидать дальнейшего подорожания продуктов. Насколько подражают те или иные продукты до конца года, будет зависеть от сбора урожая",- резюмировал Пендзин.

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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

Тем временем в Украине за последний месяц зафиксировано снижение стоимости некоторых социальных продуктов. Минагрополитики сообщило, что в стране наблюдается снижение цен на овощи борщевого набора, некоторые крупы и сахар.