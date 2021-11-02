В Украине резко поползли вверх цены на борщевой набор/ Reuters

В Украине вновь подорожал более чем на 5% борщевой набор. Об этом сообщается в программе Сніданок з 1+1 со ссылкой на данные, которые были обнародованы в Офисе эффективного регулирования.

По данным чиновников, средняя стоимость четырех порций борща в октябре составила более 65 гривен. Больше всего прибавили в цене свеклу, морковь и капусту.

Стоимость картофеля уменьшилась на 10%. По сравнению с прошлогодними ценами в октябре нынешнего года килограмм картофеля стоил около 7,5 гривны. По словам экспертов, удешевление картофеля – явление сезонное. Впрочем, значительное удорожание они не прогнозируют. В Украине аграрии собрали достаточно картофеля.

Кроме того, в Украине подорожали помидоры и свекла. За прошлую неделю стоимость томатов выросла на 7%. Килограмм стоит около 40 гривен за килограмм. Цена свеклы выросла на 4% и составляет около девяти гривен за килограмм.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что, цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года – выросли на 88% и 71,7% соответственно.

В сентябре в годовом выражении цены на яйца выросли на 60,7%, хлеб подорожал на 17,2%, мясо – на 12,3%, макароны – на 10%.

При этом фрукты подешевели на 3,5%, а овощи стали дороже на 1,7%.