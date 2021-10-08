В Украине резко "взлетели" цены на продукты: что подорожало больше всего

В Украине взлетели цены на продукты питания / УНИАН

В Украине за последнее время существенно поднялись цены на целый ряд основных продуктов питания.

Как сообщает Государственная служба статистики на своем официальном сайте, подорожали также тарифы на коммунальные услуги.

Какие продукты питания подорожали в Украине

Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года – выросли на 88% и 71,7% соответственно.

В сентябре в годовом выражении цены на яйца выросли на 60,7%, хлеб подорожал на 17,2%, мясо – на 12,3%, макароны – на 10%.

При этом фрукты подешевели на 3,5%, а овощи стали дороже на 1,7%.

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Повышение ЖКХ-тарифов и цен на бензин

Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 25,1% произошло в основном из-за подорожания природного газа на 68,6% и электроэнергии на 36,6%.

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Цены на транспорт выросли на 10,8% в первую очередь вследствие подорожания топлива и масел на 31,2%, проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 14,9%, железнодорожном – 11,3%.

Добавим, что в сентябре на 16,9% повысились цены на образовательные услуги, на 7,4% - услуги ресторанов и отелей. В сфере здравоохранения цены выросли на 5,5%.

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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

Тем временем в Украине за последний месяц зафиксировано снижение стоимости некоторых социальных продуктов. Минагрополитики сообщило, что в стране наблюдается снижение цен на овощи борщевого набора, некоторые крупы и сахар.