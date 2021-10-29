Ограничения в школе и транспорте: в Минздраве заявили о масочном режиме для детей с 12 лет

Дети должны носить маски в общественных местах - Минздрав / УНИАН

Дети в Украине с 12 лет должны носить маски в общественных местах, включая школы, помещения в учебных заведениях и транспорт. На занятиях разрешается присутствовать без масок. Для учеников 1-4 классов масочный режим не обязателен. Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

В интервью изданию Гордон он рассказал о том, что уже с 12 лет дети должны носить маски в общественном транспорте, а также тех местах, где фиксируется скопление людей.Читайте такжеМинздрав одобрил вакцинацию детей от COVID-19: колоть будут Pfizer в возрасте от 12 до 17 лет

По его словам, в школе детям также следует надевать защитные маски. Причем они должны быть в масках на входе и выходе из учреждений и тогда, когда пользуются общими помещениями. Исключение действует для учеников 1-4 классов. На уроках можно присутствовать без маски.

"Все остальные должны надевать (маски, - ред.) на входе и выходе из учреждения образования и во время использования общих помещений. Во время занятий маску можно не надевать", - подчеркнул Игорь Кузин.

Коронавирус в Украине

Согласно данным на утро пятницы, 29 октября, в Украине установлено 26 870 новых случаев заражения COVID-19. Это самый высокий суточный показатель за все время эпидемии в стране. Выздоровело 9 784 человека. Погибли 648 человек.

Реклама

По сведениям Минздрава, в Украине осталось всего две области желтой зоны – Закарпатская и Кировоградская. В красной зоне Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская и Сумская и Херсонская области. Остальные регионы в оранжевой зоне.

По причине усиления карантина и перевода города в красную зону, школы Киева с 1 ноября отправятся на дистанционное обучение. Причем на карантин пойдут и ученики младших классов.