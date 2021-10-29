В "желтой" зоне остались только 2 области: какие ограничения действуют по всей Украине

30 октября "покраснеют" еще 7 областей / УНИАН

На фоне вспышки коронавируса "желтая" зона карантина в Украине сократилась до двух областей.

Согласно данным опубликованными Министерством здравоохранения Украины, в желтой карантинной зоне остались лишь Кировоградская и Закарпатская области.

Это значит, что в этих регионах:

массовые мероприятия разрешены только в залах, где на 4 кв. м приходится более одного человека;

кинотеатры и другие учреждения культуры могут работать, если залы заполнены всего на половину;

в кафе и ресторанах должно быть не более четырех человек за одним столом;

спортивные залы и фитнес-центры могут работать, но только в расчете один человек на 10 кв. м;

в школах и вузах разрешены очные занятия, только если 80% персонала уже вакцинированы (хотя бы одной дозой).

"Оранжевый" уровень эпидопасности установлен в Волынской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской, Черновицкой, Полтавской и Винницкой областях.

Читайте такжеТысячи протоколов и 17-тысячные штрафы: украинцев массово наказывают за нарушение карантинаВ "красной" зоне с 30 октября окажутся Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области. Остальные регионы уже находятся в "красной" зоне.

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"Красная" зона карантина Министерство здравоохранения опубликовало разъяснения о том, какими будут четыре зоны, на которые в зависимости от эпидемической ситуации разделят регионы Украины по уровню опасности распространения коронавируса. Для определения зон учитывают 4 показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования. В "Красной" зоне карантина запрещены: работа общественного транспорта;

посещение образовательных учреждений;

работа ТРЦ, кафе и ресторанов.

плановая госпитализация (кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи);

работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

прием новых смен в детских лагерях;

не более одного человека на 20 кв. м и не более 100 человек на массовых мероприятиях;

Напомним, Киев с 1 ноября официально переходит в красную зону карантинных ограничений. Решение принято в ходе внеочередного заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Красная зона предполагает ограничения на работу заведений общественного питания, непродовольственных рынков и спортивных залов. Однако запреты не будут действовать для тех, у кого есть COVID-сертификат или отрицательный тест