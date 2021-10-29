В "желтой" зоне остались только 2 области: какие ограничения действуют по всей Украине

Карантинные ограничения продолжают усиливать на фоне вспышки коронавируса.
На фоне вспышки коронавируса "желтая" зона карантина в Украине сократилась до двух областей.
Согласно данным опубликованными Министерством здравоохранения Украины, в желтой карантинной зоне остались лишь Кировоградская и Закарпатская области.
Это значит, что в этих регионах:
- массовые мероприятия разрешены только в залах, где на 4 кв. м приходится более одного человека;
- кинотеатры и другие учреждения культуры могут работать, если залы заполнены всего на половину;
- в кафе и ресторанах должно быть не более четырех человек за одним столом;
- спортивные залы и фитнес-центры могут работать, но только в расчете один человек на 10 кв. м;
- в школах и вузах разрешены очные занятия, только если 80% персонала уже вакцинированы (хотя бы одной дозой).
"Оранжевый" уровень эпидопасности установлен в Волынской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской, Черновицкой, Полтавской и Винницкой областях.
Читайте такжеТысячи протоколов и 17-тысячные штрафы: украинцев массово наказывают за нарушение карантинаВ "красной" зоне с 30 октября окажутся Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области. Остальные регионы уже находятся в "красной" зоне.
"Красная" зона карантина
Министерство здравоохранения опубликовало разъяснения о том, какими будут четыре зоны, на которые в зависимости от эпидемической ситуации разделят регионы Украины по уровню опасности распространения коронавируса.
Для определения зон учитывают 4 показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования.
В "Красной" зоне карантина запрещены:
- работа общественного транспорта;
- посещение образовательных учреждений;
- работа ТРЦ, кафе и ресторанов.
- плановая госпитализация (кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи);
- работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
- прием новых смен в детских лагерях;
- не более одного человека на 20 кв. м и не более 100 человек на массовых мероприятиях;
Напомним, Киев с 1 ноября официально переходит в красную зону карантинных ограничений. Решение принято в ходе внеочередного заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Красная зона предполагает ограничения на работу заведений общественного питания, непродовольственных рынков и спортивных залов. Однако запреты не будут действовать для тех, у кого есть COVID-сертификат или отрицательный тест