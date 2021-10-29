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"Все вышло из-под контроля": эпидемиолог объяснила, почему Украине нужен жесткий локдаун

29 октября 2021, 10:10

По мнению профессора-эпидемиолога Натальи Виноград, драгоценное время было упущено и летом власти страны не развернули масштабную вакцинацию.

Вакцинация
Эпидемиолог объяснила, почему Украине нужен жесткий локдаун/ УНИАН

Ситуация с коронавирусом в Украине выходит из-под контроля, поскольку власти допустили грубые ошибки в борьбе с пандемией. Об этом в эфире телеканала Oбозреватель заявила доктор медицинских наук, профессор, эпидемиолог Наталья Виноград.

"Не разделяю оптимизма руководителей Минздрава. Уже должны быть меры не малого карантина, на который мы могли выходить в сентябре, а объема большого карантина. Сегодня не может быть речи о том, что кто-то "красный", кто-то "зеленый". Мы помним, что у нас есть решение, согласно которому, если 13 территорий областного уровня заходят за красную линию, все остальные мы также закрываем и говорим: у нас национальный карантин или локдаун. Если соблюдать законодательную базу, его уже нужно вводить", ‒ говорит она.

По ее мнению, драгоценное время было упущено, поскольку летом ‒ в период, когда пандемия шла на спад, власти Украины не провели максимальную интенсификацию вакцинацию от COVID-19.

"Не были введены адекватные ограничительные меры по ситуации. Если взять дорожную карту, утвержденную в декабре, которую писал Виктор Ляшко, когда он был еще замминистра, и сопоставить с параметрами, которые он сегодня как министр достиг, то мы увидим, что они не достигнуты. Учитывая законы эпидемиологии во время чрезвычайной ситуации такого масштаба, вакцинация должна была быть интенсифицирована таким образом, как сегодня, еще летом. В первую очередь, по группам риска", ‒ говорит Виноград.

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Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что за минувшие сутки, 28 октября, в Украине выявили 26 тысяч 870 новых случаев заражения коронавирусом.

Вместе с тем от коронавируса выздоровели 9 784 человека, 648 умерло.

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