Первыми в школу пойдут 1-4 классы: Кличко назвал условие для открытия учебных заведений в Киеве

Ранее столичные власти приняли решение перевести все школы города на дистанционное обучение / УНИАН

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что ученики младших классов смогут вернуться в школы, когда снизится динамика заболеваемости COVID-19.

Как рассказал градоначальник столицы в эфире телеканала "Украина 24", почти все детские инфекционные отделения больниц Киева заполнены, а болеет большое количество школьников и учителей, много групп в детсадах закрыты.

"Мы опираемся на выводы экспертов-вирусологов: если не уменьшится количество заболеваний, мы не сможем открыть учебные заведения. Вчера 1700 человек заболели, сегодня более 2000 человек. Мы видим антирекорды смертности. Если цифры больных уменьшатся, кривая пойдет вниз, мы сможем начать с того, что 1-4 классы пойдут в школу", - пояснил Кличко.

Коронавирус и карантин в Киеве

Киев лидирует по Украине по числу выявленных больных коронавирусом за сутки. За 11 ноября зафиксированы 1802 случая заражения.

Читайте такжеКиеву грозит тотальный локдаун: школьники остаются на дистанционкеПо состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве выявили у 1740 человек. При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.

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