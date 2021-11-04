Виталий Кличко рассказал, когда школы Киева вернутся к очной учебе

Сейчас школы Киева на дистанционном обучении / УНИАН

В Киеве школы перешли с 23 октября на карантин из-за коронавируса. Дети уже неделю учатся дистанционно. Мэр города рассказал, когда школьники вернутся за парты.

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что в эту волну коронавируса болеет много детей. Есть как в тяжелом состоянии, так и вовсе летальные исходы. По его словам, сегодня важно удержать ситуацию, сообщает пресс-служба КГГА.

"Поэтому учащиеся вернутся в школы после улучшения эпидемической ситуации. Надеемся, что это произойдет скоро", – сказал он.

Ранее Председатель Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что можно предложить возвращение школ к очной учебе, когда показатели будут стабилизироваться или снижаться.

"На этой неделе будем наблюдать за показателями, а дальше уже будут принимать решение о возможном переходе на обычное очное обучение", – отметил он и добавил, что решение по школам будет принимать городская комиссия ТЭБ и ЧС после получения показателей.

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