Школы Киева закрыли на карантин: сколько дети будут сидеть дома

Школы Киева идут на двухнедельные каникулы / УНИАН

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник подтвердил, что с 23 октября школы Киева идут на двухнедельные каникулы. Все из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе.

"С завтрашнего дня мы отправляем школы на каникулы, учитывая сложную ситуацию с коронавирусом. Они точно будут на каникулах первую неделю. По второй неделе мы определимся позже: будут ли продлены каникулы или будет дистанционное обучение. Но точно две недели школы будут закрыты", – заявил он в эфире канала "Украина 24".

Очевидно, что карантин продлится как минимум до 8 ноября. Сейчас детальной информации нет. Однако известно, что с 25 октября у киевских школьников начнутся недельные осенние каникулы.

Каким может быть обучение с 1 ноября? Пока точно неизвестно. Но если введут карантин – обучение будет дистанционным.

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Отметим, что Киев сейчас находится в оранжевой зоне карантина. Однако власти столицы уже вовсю готовятся к ужесточению карантина по причине ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с новой волной COVID-19.

22 октября состоится заседание штаба КГГА по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, на котором обсудят новые ограничения. Киевлянам заранее объявят о новых требованиях карантина.

К слову, в Министерстве здравоохранения предполагают, что каникулы могут продлить для школьников – допускают, что ученики могут быть дома около 3 – 4 недель.