В столичных школах могут продлить каникулы - КГГА

Каникулы у школьников Киева могут продлить / REUTERS

Завтра во время заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций намерены рассмотреть вопрос продления каникул в школах и дошкольных учебных заведениях, сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Во время заседания штаб рассмотрит усиления карантинных мер в Киеве. Что касается транспорта - КГГА не планирует его закрывать, он продолжит работу в обычном режиме.

"Мы точно завтра будем обсуждать этот вопрос. Сейчас точно не могу дать какую-то более конкретную информацию. Транспорт мы точно не будем закрывать, он будет работать в привычном для себя режиме. У нас есть на сегодня примеры, которые уже действуют в Украине, в части работы учреждений и организаций. Мы проанализируем лучшие варианты и будем точно их применять, в том числе и мировую практику", - заявил Поворозник.

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Как отметил первый заместитель председателя КГГА, штаб также будет решать, продлевать ли каникулы в школах и дошкольных учебных заведениях.

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"Я не исключаю принятия решения о продлении каникул", - добавил Поворозник.

Ранее, в Министерстве образования прокомментировали работу учебных заведений в "красной" зоне карантина. В каком случае школы перейдут на дистанционное обучение, читайте в материале: Как будут работать школы в "красной" зоне и будет ли удаленка: в МОЗ дали ответ.

Во время каникул важно организовать совместный досуг с ребенком и провести время максимально продуктивно провести время. Вы можете сделать слайм в домашних условиях.