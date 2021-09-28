Как будут работать школы в "красной" зоне и будет ли удаленка: в МОЗ дали ответ

Для работы учебных заведений в "оранжевой" зоне необходимо 80% вакцинированных педагогов/ скриншот из видео

Школы в "красной" зоне карантина будут работать только при условии 100% вакцинации коллектива. Об этом сообщила заместитель министра образования Вера Рогова.

Во время эфира в Сніданку з 1+1 представительница МОН напомнила, что для работы учебных заведений в "оранжевой" карантинной зоне необходимо 80% и более вакцинированных педагогов, но с переходом в "красную", этот показатель должен быть максимальным.

"Оранжевая" зона предусматривает 80% вакцинированных учителей. При этом учатся все дети: дошкольная, начальная, высшая, средняя школа. Если регион переходит в "красную" зону, то обязательна 100% вакцинация учителей", — отметила заместитель министра.

Также она пояснила, что если такого показателя нет, то учебное заведение перейдет на дистанционное образование.

Читайте такжеВакцинация в Украине: Зеленский поручил привить 70% госслужащих за 2 неделиРогова подчеркнула, что работать и детсады, и начальная, и специализированная школа будут только при стопроцентной вакцинации всего коллектива учреждения.

Ранее мы сообщали, что в Украине чиновников и учителей хотят включить в перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам. В случае отказа или уклонения от вакцинации от COVID-19 их будут отстранять от работы.