В Украине хотят продлить школьные каникулы на месяц

Каникулы в Украине / dzerkalo.media

Осенние каникулы 2021 в Украине намерены продлить из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране.

Как заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире Украинского радио, ведомство вместе с министерством образования и науки могут принять соответствующее решение, и каникулы, которые в ряде регионов уже перенесли на неделю раньше традиционной даты 25 октября, будут продлены до 3-4 недель.

"Скорее всего они будут немножко продолжены. Но мы не считаем, что они будут достаточно длительными. Обычно они длятся в течение двух недель, мы сейчас дискутируем о сроке 3-4 недели", - рассказал Кузин.

Он также обратил внимание на заболеваемость COVID-19 среди детей, и увеличение поступления в больницы маленьких пациентов.

Так, на стационарном лечении находится 607 детей, у которых диагностирована коронавирусная болезнь, что составляет 21% от количества коек для пациентов с COVID-19, выделенных на педиатрическом направлении.

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"Дети более активно вовлекаются в эпидемический процесс, большое количество классов закрывается из-за случая коронавируса у ребенка или учителя. Весь класс считается контактным и он закрывается на "условный "карантин", - подчеркнул Кузин.

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Ранее Главред писал о том, что Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предлагает перенести начало школьных каникул с 25-го на 18-е октября.

Как рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, Министерству образования и науки рекомендуют разослать соответствующее заказное письмо по школам.