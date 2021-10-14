УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Минздраве настаивают на продлении школьных каникул - что известно

14 октября 2021, 02:31
Прослушать новость
Остановить

Сегодня решается вопрос продления каникул. Возможно, их продолжительность увеличат до четырех недель, вместо стандартных двух.

Школа
Каникулы в школах могут затянуться / УНИАН

Во время заседания Госкомиссии ТЭБ и ЧС затронули вопрос касаемо переноса осенних каникул. Это должно помочь снять нагрузку на систему здравоохранения, сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Мы знаем, что осенние каникулы у нас начинаются с 25 октября. Было принято решение (на заседании Госкомиссии ТЭБ и ЧС - ред.) о переносе или о начале каникул раньше. Мы инициировали их перенос на одну неделю раньше", - заявил Кузин.

По словам государственного санврача, сегодня решается вопрос продления каникул. Возможно, их продолжительность увеличат до четырех недель, вместо стандартных двух.

"Пока решается, но скорее всего они (каникулы - ред.) будут немножко продолжены. Но мы не думаем, что они будут очень продолжительными. Обычно они идут до 2 недель, а сейчас мы дискутируем о сроке до 4 недель", - добавил Кузин.

Ранее Главред писал о том, что Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предлагает перенести начало школьных каникул с 25-го на 18-е октября.

Как рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, Министерству образования и науки рекомендуют разослать соответствующее заказное письмо по школам.

viber
школы каникулы МОЗ новости Украины Игорь Кузин
Сейчас вы просматриваете новость «В Минздраве настаивают на продлении школьных каникул - что известно». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Возвращение бабьего лета: украинцев предупредили о резком потеплении и назвали срокиВозвращение бабьего лета: украинцев предупредили о резком потеплении и назвали сроки В моду вернулись эффектные свитера и пальто с принтом гусиная лапка, которые завоюют сердца всехВ моду вернулись эффектные свитера и пальто с принтом гусиная лапка, которые завоюют сердца всех Приметы на 12 октября: что нельзя делать в день Феофана и как не попасть в бедуПриметы на 12 октября: что нельзя делать в день Феофана и как не попасть в беду В Украине перенесли осенние каникулы в школах: где дети раньше уйдут на отдыхВ Украине перенесли осенние каникулы в школах: где дети раньше уйдут на отдых Статья Медведева: какого "вменяемого" руководства Украины готов терпеливо ждать КремльСтатья Медведева: какого "вменяемого" руководства Украины готов терпеливо ждать Кремль

Последние новости

02:39

Покров Пресвятой Богородицы: душевные поздравления и картинки к празднику

02:37

Диетолог назвала продукты, которые можно есть на ночь

02:31

В Минздраве настаивают на продлении школьных каникул - что известно Видео

01:53

День защитника Украины: поздравления, картинки и открытки к празднику

01:46

Как связаны перец и здоровье кишечника с сердцем - ответ эксперта

Реклама
01:15

В Минцифре объяснили, почему в мобильном приложении Дія так мало услуг Видео

00:20

Приметы на 14 октября: что нельзя делать женщинам на Покров Пресвятой Богородицы Видео

13 октября, среда
23:57

Высокий уровень опасности: пять областей на грани попадания в "красную" зону Видео

23:25

Выяснилось, кому будут колоть бустерные прививки от коронавируса

23:05

В Норвегии мужчина застрелил людей из лука Фото Видео

22:54

Туристам назвали cамые безопасные города мира для путешествий

22:42

Появилось видео последних минут жизни нардепа Полякова Видео

22:06

В Черном море военный корабль Украины терпит бедствие

21:56

"Такое было в Италии": Ляшко рассказал о мощной атаке штамма Дельта в Украине Видео

21:37

Киев сковали предпраздничные пробки: какие улицы нужно объехать

21:24

В Украину ворвется "бабье лето" и резко потеплеет Видео

21:08

В США сообщили подробности визита Нуланд в Россию

21:02

Участник шоу "Танці з зірками" собрался баллотироваться в президенты Украины Видео

20:38

Комаровский рассказал, на сколько заразен человек после прививки от COVID Видео

20:32

Диетолог поведала, почему важно включать в рацион рыбу

Реклама
20:05

Вакцинация станет обязательной не только для учителей и чиновников: в МОЗ обновили список

20:00

Пафос заявлений и дорогой пиар: чем для нашей страны закончился саммит Украина-ЕС

19:47

В "скорой" скончался иностранец, которого отказывались принимать больницы

19:46

"Вы убиваете Рождество!": зрители и Маколей Калкин открестились от провального перезапуска Один дома Видео

19:43

В Украине смертность от COVID-19 резко выросла: обнародована новая статистика Видео

19:25

Украина предложила России сыграть в "Игру в кальмара": шансов у РФ маловато

18:53

"Началась постепенная откачка": Путин обвинил Украину в воровстве российского газа

18:51

Власти Львова ужесточают карантин: что попадет под запрет

18:36

Газпром продолжит рубить поставки газа в Европу: у Путина разразились заявлением о кризисе в ЕС Видео

18:31

Больная печень: два признака на коже, которые сигнализируют о проблемах Видео

18:20

Умер первый директор Чернобыльской АЭС Видео

18:08

Самый вкусный и быстрый пирог из лаваша: готовить всего 15 минут Видео

18:06

Власти Киева поведали, уйдут ли школьники на каникулы раньше Видео

18:04

Диета при слабоумии: употребление всего лишь столовой ложки этой пищи каждый день может снизить риск Видео

17:47

Нине Матвиенко- 74 года: кто поздравил, что подарила дочь, и какую мечту осуществила певица

17:44

Сколько сохраняется иммунитет у тех, кто переболел коронавирусом - ответ ученых

17:33

"У меня нет карантина": в маршрутке Харькова поругались полицейский, водитель и пассажиры Видео

17:20

На Украину надвигается опасный смог: когда ждать Видео

17:05

Ухаживали старшие дети в возрасте 5 и 7 лет: в Мукачево мать забыла о больном младенце

17:04

Авторы проекта "Звуки города" анонсировали старт экскурсий во дворе Офиса Крымской платформы

Реклама
16:41

Тепло по расписанию: что ждет украинцев в новом отопительном сезоне

16:30

Метадон в крови Полякова: что известно о наркотике, который нашли в организме депутата Видео

16:17

Шантаж Европы из-за СП-2 и дефицит газа: в ЕС ждут удара по Газпрому в ответ на "закрутку вентиля" Видео

16:04

"Батько наш Бандера, Україна мати!": украинские школьники устроили флешмоб в TikTok

15:51

Когда Казанская осенняя 2021: дата, традиции и запреты дня, пора свадеб, молитва

15:48

Алина Гросу испугала фанатов переменами во внешности: "Шок-контент!"

15:15

Болезнь Альцгеймера: черта личности, которая вдвое увеличивает риск умственного упадка Видео

15:01

Украинцам устроят "карантинные рейды": кого и как будут проверять

15:00

Гороскоп на 14 октября 2021 для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или тревожные сны Видео

14:54

Как подтвердить стаж, если потерял трудовую: в Пенсионном фонде ответили

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять